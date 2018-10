Las españolas y los hombres extranjeros, los que más riesgo tienen de no tener casa

Las españolas y los hombres extranjeros, los que más riesgo tienen de no tener casa

Las españolas y los hombres extranjeros son los dos perfiles predominantes entre las personas de Cartagena que no tienen casa donde vivir o habitan en albergues, 'viviendas' con malas condiciones o se ven con serias dificultades para no perder su hogar por el pago de la hipoteca. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia, que ha elaborado un estudio encargado por el Ayuntamiento para hacer una radiografía sobre la situación social de la exclusión residencial.

Para lograr este resultado, los investigadores universitarios han encuestado a 611 personas del municipio en riesgo de pobreza. En cuanto a la mujer española, los expertos sostienen que presentan mayores riesgos de exclusión que resto de perfiles en tres dimensiones: educación, trabajo e ingresos. Por tanto, determinan que es un perfil asociado a la carencia de estudios, desempleo e ingresos mensuales inferiores a 400 euros. Precisamente, esto último afecta al 70% de los encuestados. Por el contrario, la investigación determina que el hombre español cuenta con menor número de problemas sociales; y que solo está en mayor desventaja en salud, donde resalta su mayor índice de enfermedad mental y adicciones. Respecto a las personas de otras nacionalidades, el estudio señala que la mujer extrajera solo está en peor situación en el aspecto de las relaciones sociales, ya que apenas cuenta con apoyo familiar. Si bien, el trabajo detalla que el hombre extranjero acumula más desventajas que el resto en vivienda y participación. Así, sobresale el gran número de hombres extranjeros que están sin techo o que tienen una infravivienda; y, además, carecen de empadronamiento.

El estudio, efectuado a finales de 2016, fue presentado ayer en el Palacio Consistorial por el director del Observatorio, Manuel Hernández, quien explicó que se ha tenido en cuenta variables como la vivienda, la educación, el trabajo, los ingresos, la salud, las relaciones sociofamiliares y la participación. Según la edil de Servicios Sociales, Mercedes García (PSOE), este informe ayuda al Consistorio en su lucha contra la exclusión social. Además, la concejala apuntó que gracias a este documento podrá seguir buscando soluciones y tomando medidas para paliar este problema y prevenir que continúe desarrollándose. Asimismo, García destacó que la vivienda es el aspecto más importante para la Administración local. De hecho aseveró que se ha aumentado el presupuesto municipal destinado al Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI) y al de Atención a Personas Sin Hogar, «que son departamentos con una identidad propia, independiente y separada que gozan de esfuerzos y presupuestos diferenciados», dijo. En este sentido, Cartagena acogerá una reunión de alcaldes de la Región para presentarles el SAVI. Será en la próxima asamblea de la Federación de Municipios donde se pondrá sobre la mesa el servicio que «ha servido de ejemplo de buenas prácticas para el resto de consistorios». El mismo sirve para prevenir situaciones de pérdida de un hogar, informar y orientar sobre posibles alternativas y sobre la cartera de recursos disponibles y asistir y mediar en un desahucio.



El estudio universitario también concluye que el 45,5% de los encuestados manifiesta no contar con apoyo de amigos o familiares, el 30,3% no tener estudios y el 17% sufrir enfermedad grave o adicción. La encuesta, que se volverá a hacer este noviembre, ha servido de fuente para la orientación y planificación de las políticas sociales de vivienda, ingresos, empleo, formación o salud. Por último, está previsto que se presente una tesis en enero en la que se abordarán también posibles soluciones al problema de exclusión residencial que existe en Cartagena. Sobre ello, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vaticina que se van a reactivar miles de procedimientos de ejecución hipotecaria (desahucios) en España, que en la actualidad están suspendidos, si los partidos políticos del Congreso de los Diputados no garantizan «todas las medidas propuestas en defensa de los deudores presupuestarios». Está cuestión se debatirá en Madrid el día 4, tras la denuncia de inseguridad jurídica que, para los bancos y el Ministerio de Economía, ha creado el giro del Tribunal Supremo al cargar sobre las entidades el abono del impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas, dejando en el aire si deben afrontarlo con retroactividad.