Critican que no se traten asuntos «más importantes»

«Si le quedaba algo de dignidad a la política cartagenera, hoy la ha perdido». Fueron las palabras del portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, tras abandonar el pleno extraordinario sobre la reprobación al Gobierno local. Junto a Padín, la edil naranja Ana Rama también dejó la sala -el otro concejal de Ciudadanos, Alfredo Nieto, no acudió-.

Los ediles argumentaron su postura por «no querer participar en un acto de campaña electoral del PP que se ha aprovechado de las instituciones democráticas locales para sus fines políticos».

En este sentido, Padín lamentó que los populares no pidieran un pleno extraordinario sobre asuntos «más importantes» para la ciudad, como la sanidad, la contaminación o la situación del Mar Menor; o haber presentado una moción de reprobación en un pleno ordinario, «para no movilizar al personal municipal para su fiesta particular». «Eso no es serio, ni es democracia, ni es nada. Sólo es la peor cara de la política y estamos muy hartos de eso, sobre todo en Cartagena», dijo Padín.

Por su parte, el PP recriminó a Ciudadanos su postura y le acusó de no querer reprobar a Castejón porque «se siente parte del Gobierno socialista».