La 'alcaldía' de Molinos Marfagones pasa al PP gracias al apoyo de MC

Antonio Martínez Muñoz se convirtió la noche del jueves en el nuevo presidente de la Junta Vecinal de Molinos Marfagones tras prosperar por mayoría absoluta la moción de censura planteada por los vocales del PP.

La votación se produjo tras las intervenciones de Martínez, que criticó la escasa actividad de la Junta desde la segunda mitad de 2017 y reprochó al su antecesor, Antonio Bernal, del PSOE, que utilizará la 'alcaldía' de la población para potenciar su imagen en vez de trabajar por los vecinos. También habló el presidente censurado quien reprochó el pacto entre PP y MC para sacarlo de la Junta Vecinal y achacó esa alianza a las ganas de los populares de controlar una Junta más para promocionar a la que será candidata a la Alcaldía, Noelia Arroyo; y al interés de los cartageneristas de restar poder al PSOE.

El recuento de votos de la moción de censura se saldó con los apoyos de los tres vocales del PP y los dos de MC; por la oposición de los dos vocales del PSOE y el de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP). Ciudadanos se abstuvo.

En una nota, el portavoz adjunto del PP, Diego Ortega, explicó que «hay que dejar a un lado los enfrentamientos y trabajar para solucionar los problemas que sufren las diputaciones, tanto en servicios, infraestructuras, como en las labores de mantenimiento, que han caído en picado durante estos últimos años». «Los ciudadanos nos exigen responsabilidad y altura de miras», añadió.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Padín, lamentó, en otra nota, la actitud de MC. «Comenzó la legislatura anunciado que su objetivo era desalojar al PP del poder y va a terminar haciendo lo contrario, apoyando a un partido que calificaban de ladrón y corrupto», afirmó.

No obstante, desde MC ya dijeron que el apoyo al PP se circunscribe a Molinos Marfagones y que no se plantean una moción de censura a nivel municipal, «a no ser que haya un proceso judicial importante».