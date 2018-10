Ramblas de Cartagena, abandonadas ante la amenaza de la gota fría

La limpieza de los tramos no urbanos de las ramblas de Benipila, Escombreras, El Miedo (El Algar) y El Albujón, entre otras, no se hará antes de que lleguen las fuertes lluvias anunciadas por la AEMET, organismo que ha avisado de que a partir de este jueves se prevé un fuerte episodio de gota fría en la Región de Murcia (incluida la zona del Campo de Cartagena), especialmente el sábado, y ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas que pueden alcanzar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en Cartagena. "La CHS lo hará a mediados de diciembre tras la gota fría de septiembre y octubre; esta falta de planificación nos parece temeraria e irresponsable, y un ejemplo más del caos que ha producido el PSOE desde su llegada al Gobierno de España", sostiene el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín.

Además, a pesar de la denuncia pública y los requerimientos de la formación naranja al Gobierno del PSOE en Cartagena y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), no se han realizado todavía los trabajos de limpieza en la desembocadura de la Rambla de Benipila a su paso por la Algameca Chica. A pesar de los anuncios que se vienen sucediendo desde el Ayuntamiento sobre la limpieza en ramblas, la formación naranja ha podido constatar que a día de hoy todavía no se han realizado las actuaciones en una de las zonas más peligrosas, "una desembocadura abandonada por las administraciones públicas que esta rodeada de muchos vecinos", ha advertido Padín, quien ha indicado que "ni el Ayuntamiento ni la CHS han querido desbrozar y limpiar esta zona pese a que es uno de los puntos de la rambla donde es más fácil que se produzcan tapones y colapsos por la acumulación de ramajes, basuras y maleza".

"Es otro ejemplo de abandono e indiferencia hacia la seguridad de las personas que viven en este lugar emblemático y donde están involucradas a través de diversas competencias la Administración local, la CHS y el Ministerio de Defensa, todo ahora en manos del PSOE", señala Padín.

La formación naranja se ha puesto hoy en contacto con el presidente vecinal, José Manuel de Haro, que ha informado que no se ha hecho ninguna trabajo en la zona, tan sólo en la zona del quiosco pero aquí nada y tememos el daño que puedan producir los arrastres; nos sentimos completamente abandonados". Para Manuel Padín, "la situación legal de estas viviendas no puede ser una excusa para no actuar", y ha recordado que su grupo se ha quedado solo en la mesa de trabajo "que promovimos en 2015 para buscar una figura jurídica adecuada para proteger y poner en valor este asentamiento histórico de Cartagena".