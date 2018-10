Leanne Miller: "Los estudiantes encontramos muchas facilidades para practicar deporte y eso nos motiva aún más"

Estudiante del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Máster en Ingeniería Industrial, Leanne Miller cuenta con un palmarés deportivo que incluye, entre otros muchos logros, una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Dragonboat.

Como estudiante de la Escuela de Industriales de la UPCT ha finalizado el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y este año comienza el segundo curso del Máster en Ingeniería Industrial, ¿no es así?

Sí, cuando comencé mis estudios universitarios elegí el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales ya que me gustó por tratarse del grado más adecuado para el acceso al Máster en Ingeniería Industrial, y ahora empiezo el segundo curso de este máster. Estoy muy contenta por haber elegido este grado porque en efecto proporciona la formación más completa para el acceso al Máster en Ingeniería Industrial, que es el máster que siempre he querido estudiar. Algunos de mis compañeros se han decantado por estudiar otros de los grados que se imparten en la Escuela de Industriales de la UPCT, y al terminarlos también acceden a este máster o a otros de los másters que se pueden cursar aquí, pero considero que he elegido el mejor itinerario.

¿Y además tiene una beca de colaboración en actividades de I+D y es delegada del curso?

Eso es, en la UPCT tenemos muchas facilidades para poder participar en diversas iniciativas que complementan nuestros estudios académicos, como becas de colaboración o introducción a la investigación, prácticas en empresas españolas o extranjeras, estancias en otras universidades españolas o extranjeras, equipos de competición, asociaciones tecnológicas, etc. En mi caso me presenté a una de las muchas convocatorias que existen para becas de colaboración en actividades de I+D+I y llevo más de dos años colaborando en el desarrollo de sistemas de navegación para robots móviles y vehículos de conducción autónoma, que es uno de los muchos campos en los que trabajan los grupos de investigación de la UPCT. Mis compañeros me suelen elegir como delegada de curso, y eso me da la oportunidad de ayudar en temas como elegir las fechas de examen, etc.

Compagina su carrera universitaria con el deporte y además es deportista de élite. ¿Cómo puede compatibilizar estas actividades deportivas con unos estudios académicos tan difíciles como es la ingeniería industrial?

Tengo la suerte de estudiar una carrera universitaria que me apasiona y al mismo tiempo poder desarrollar otras facetas que también me gustan mucho como es el deporte. Es verdad que en la Escuela de Industriales hay que estudiar mucho porque se trata de unas titulaciones muy difíciles como debe ser para proporcionarnos una sólida formación, y de ahí que los ingenieros industriales que realizamos nuestros estudios en la Escuela de Industriales de la UPCT tengamos tanto prestigio en las empresas y nos busquen a nosotros antes que a los alumnos que han estudiado en otras muchas universidades. Pero a pesar de ello si te administras bien el tiempo es posible realizarlo todo, y eso que también saco

tiempo para salir a divertirme con mis compañeros de clase y con los amigos que tengo en nuestra universidad, porque es un sitio donde además de aprender mucho y formarnos muy bien para el mundo laboral es muy fácil hacer grandes amigos ya que existe mucho compañerismo. Por otra parte, tengo la suerte de contar con unos compañeros fantásticos en el Club Náutico Santa Lucía, que es el club al que pertenezco y está a tan sólo unos 300 metros de la Escuela de Industriales, con lo cual apenas tengo que desplazarme para ir a entrenar. Y también tengo unos compañeros estupendos en el Equipo Nacional de Dragonboat, del cual formamos parte deportistas de diferentes ciudades de toda España.

¿Hay muchos más estudiantes en la UPCT que practican algún deporte al más alto nivel?

Sí, tanto en la Escuela de Industriales como en otros centros de nuestra universidad existen muchos más casos de estudiantes a los cuales también les gusta mucho el deporte, y al mismo tiempo que estudian su carrera sacan tiempo para entrenar y para competir en campeonatos nacionales e internacionales. La ventaja que tenemos en la Escuela de Industriales de la UPCT es que nos ayudan mucho a desarrollar nuestras distintas facetas, y de hecho para potenciar las actividades deportivas de los estudiantes acaban de diseñar un nuevo programa de apoyo al deporte en colaboración con algunos clubes y federaciones de distintas disciplinas deportivas. Estamos muy contentos porque este nuevo programa de apoyo al deporte está muy bien pensado, y es muy importante para ayudarnos a tener todavía más facilidades para practicar el deporte que nos apasiona y para animar a otros compañeros nuestros a sumarse a nuestros equipos deportivos.

¿Recomendaría la UPCT como una universidad en la que interesa estudiar a todos aquellos que deseen practicar algún deporte, ya sea como deportistas amateur o como deportistas de alto nivel?

Sin lugar a dudas, porque en nuestra universidad, y sobre todo en el caso concreto de la Escuela de Industriales de la UPCT, los estudiantes estamos encontrando muchas facilidades para la práctica del deporte y eso nos motiva aún más para desarrollar nuestras facetas deportivas a la vez que cursamos nuestros estudios universitarios. Es cierto que las titulaciones universitarias que hemos elegido son difíciles, pero son carreras muy interesantes y brindan una formación ideal puesto que con ellas es muy fácil encontrar trabajo al tratarse de las carreras que poseen mayores salidas profesionales, con mucha diferencia. Es una suerte que desde la Escuela de Industriales nos ayuden a practicar los deportes que nos gustan. Nos alegramos mucho de que se estén preocupando tanto por este tema y estén colaborando muy activamente con nuestros clubes y federaciones deportivas, a través de este nuevo programa con el que pretenden potenciar e incentivar todavía más las actividades deportivas que realizamos los estudiantes. Sin duda alguna recomiendo a todo el mundo la UPCT, y muy en especial la Escuela de Industriales de la UPCT, para venir a estudiar aquí su carrera universitaria y compaginar sus estudios con el deporte, ya sea como deportistas de alto nivel o como deportistas amateur en las disciplinas deportivas que les interesen.