La Escuela de Industriales de la UPCT apuesta fuerte por el deporte

Las universidades públicas de la Región de Murcia, como son la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia, cuentan con un gran número de alumnos que compaginan sus estudios universitarios con la práctica de algún deporte y, además, en muchos casos se trata de deportistas de élite en sus disciplinas deportivas. Desde estas instituciones académicas se dispone de ayudas para el fomento del deporte entre sus estudiantes, y muchos de ellos consiguen grandes logros deportivos.

Además de las ayudas que se facilitan desde hace muchos años en estas universidades para el estímulo de las actividades deportivas, desde este curso académico los estudiantes universitarios de la Región de Murcia dispondrán de un nuevo programa de apoyo al deporte impulsado desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la UPCT, que está dirigido a los alumnos que cursan sus estudios en este centro universitario y, al mismo tiempo, desarrollan alguna disciplina deportiva, incluyendo tanto el apoyo a los deportistas de alto nivel como el estímulo a los estudiantes que desean iniciarse en algún deporte.

Este programa desarrollado desde la Escuela de Industriales de la UPCT incluye la formalización de una serie de acuerdos con determinados clubes y federaciones de distintas disciplinas deportivas, con los que colaborar de manera conjunta con el objetivo de fomentar estos deportes, todo ello orientado a facilitar a sus alumnos la práctica de estos deportes y, asimismo, apoyar a aquellos que destacan en estas disciplinas como deportistas de élite al mismo tiempo que cursan sus estudios en este centro universitario.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) reúne prácticamente a la mitad de los estudiantes de toda Universidad Politécnica de Cartagena, y por ello cuenta con alumnos que practican diversos deportes, que en muchos de los casos se trata de deportistas de alto nivel. Desde la Dirección de la Escuela de Industriales se acaba de diseñar este nuevo programa para tratar de apoyar todavía más las actividades deportivas de sus estudiantes, y de este modo fomentar el desarrollo integral del individuo. Mediante este programa se prestará una mayor ayuda para la práctica de actividades deportivas como una de las importantes facetas del ser humano, al igual que se apoya la formación práctica de los estudiantes mediante becas de colaboración, prácticas en empresas, estancias en el extranjero, equipos de competición, asociaciones tecnológicas y otras actividades formativas.

«Las universidades públicas de la Región de Murcia, integradas en el campus de excelencia internacional conocido como Campus Mare Nostrum, siempre se han preocupado por el fomento del deporte entre sus estudiantes y por el apoyo a sus deportistas de alto nivel, y debemos defender la importante función que desarrollamos en esta materia y que la sociedad nos reconozca como las universidades que verdaderamente apoyamos las actividades deportivas de nuestros estudiantes. Esto no es algo que realice únicamente cierta entidad privada que también ofrece títulos universitarios por mucho que pretenda ser identificada como la universidad del deporte, recurriendo a campañas publicitarias que se basan en deportistas ya consolidados con los cuales probablemente no exista ninguna relación más que la cesión de sus derechos de imagen», explica el director de la Escuela de Industriales de la UPCT, Patricio Franco.

«En las universidades públicas no nos dedicamos a invertir grandes cantidades de dinero en publicidad sino que conseguimos nuestro merecido prestigio gracias a los excelentes profesionales que formamos en nuestra aulas, ya que tenemos la responsabilidad de dedicar todos nuestros recursos económicos a disponer siempre de los mejores laboratorios de todo el mundo con el objetivo de proporcionar la mejor formación académica que existe. Sin embargo, disponemos de los mejores programas de ayuda al deporte, no gracias a invertir enormes sumas de dinero en contratos con grandes estrellas que no tienen nada que ver con nuestras universidades, sino mediante el apoyo de base a los clubes y federaciones deportivas donde tenemos a nuestros estudiantes practicando los deportes que les gustan y en los cuales en muchos casos destacan como deportistas de alto nivel consiguiendo diversas medallas en campeonatos nacionales, europeos, mundiales y olímpicos», añade el director de la Escuela de Industriales.

«Por el contrario, el formato de las ayudas que ofrecemos desde nuestras universidades constituye el mejor modelo de apoyo al deporte desde el ámbito universitario, y por tanto sólo nuestras universidades merecen la denominación de universidad del deporte», destaca Patricio Franco.

El programa que ha puesto en marcha la Escuela de Industriales de la UPCT tratará de potenciar los diferentes deportes que practican actualmente sus estudiantes, incluyendo entre otros el dragonboat y otros deportes náuticos, el taekowondo, hakpido y otras artes marciales, y el fútbol, especialmente el fútbol femenino, ya que varias de sus alumnas compiten en esta categoría. Dentro de este programa, se pretende facilitar la inscripción en el club con precios más reducidos o de manera gratuita, el apoyo a las actividades organizadas por los clubes y federaciones deportivas a los que pertenecen estos estudiantes, cursos de iniciación en algunas disciplinas deportivas, como por ejemplo seminarios de defensa personal, y otras diversas actividades dirigidas al fomento del deporte entre los estudiantes de este centro universitario.

«Desde la Escuela de Industriales de la UPCT hemos puesto en marcha este curso académico un programa de apoyo al deporte para fomentar estas actividades en alumnos de carne y hueso que estudian en nuestras aulas, que empiezan desde abajo en la práctica de distintos deportes y que consiguen sus medallas como estudiantes de nuestra escuela. No les pondremos más fáciles sus estudios porque lo mejor que podemos hacer por nuestros estudiantes es ofrecerles una sólida formación académica, que es lo que valoran las empresas, y para ello deben estudiar mucho y superar exámenes difíciles, gracias a lo cual los estudiantes de cualquiera de las titulaciones que impartimos en nuestra escuela son los más valorados por las empresas junto con otras pocas universidades españolas. Lo que haremos será facilitarles la práctica de estos deportes para que puedan compaginarlos con sus estudios académicos, y colaborar con sus clubes y federaciones deportivas en las actividades que desarrollan», comenta el director de la Escuela de Industriales de la UPCT.

Este programa se ha centrado inicialmente en la colaboración con el Club Náutico Santa Lucía, el Club de Artes Marciales Cartagena y Federación de Taewkondo de la Región de Murcia, y el FC Cartagena, si bien está abierto a otros deportes que también practiquen los estudiantes de la Escuela de Industriales de la UPCT. Dentro de estos clubes se cuenta con estudiantes que han conseguido importantes logros deportivos y que practican estas disciplinas deportivas a alto nivel, como son los siguientes (ver cuadro de la derecha): Leanne Miller (dragonboat), Lander Rodríguez (taekwondo y hapkido) y Juan Antonio Sevilla, Arantxa Sánchez e Isabel Segura (fútbol femenino), a los que se suman otros muchos alumnos como Aythami Santana y Natalia Ruedas, que forman parte de la Selección Regional de Taewkondo y, por tanto, representan a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los campeonatos nacionales.