La restauración de la iglesia de Santa María se inicia con la retirada de las campanas

Los restauradores ya trabajan en la recuperación de los exteriores de la iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena. Los trabajos tienen un coste de poco más de un millón de euros. Esta cantidad ha sido asumida por la propia Diócesis, junto con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

Aunque la primera toma de contacto de los obreros tuvo lugar la semana pasada, fue ayer cuando se pudo ver cómo las obras ya habían dado comienzo. Desde primera hora de la mañana, un grupo de operarios, auxiliados por un camión grúa, bajaron de la espadaña de la iglesia las tres campanas que se encontraban en esta parte situada en la cara del templo que da a la calle del Aire. La restauración se va a centrar en los próximos meses en la fachada principal, dejando para después de Semana Santa la cara lateral.

Estos instrumentos de bronce pasarán por un taller de Murcia, donde serán mejorados. La recuperación de las campanas consistirá en aplicarle una técnica de chorreo, para quitarles la suciedad; además, se les dará un tratamiento antioxidante para favorecer su conservación a la intemperie. Según los propios restauradores, esta intervención resulta necesaria debido al «escaso mantenimiento» que han tenido las campanas en los últimos años. Dos de ellas, las más antiguas, fabricadas en 1522 y 1623, están protegidas como Bien de Interés Cultural (BIC). La más longeva pesa 360 kilogramos, mientras que la otra alcanza los 1.300 kilogramos. La tercera campana, que no es BIC; es del siglo XVIII y pesa 364 kilos.

Como dato curioso, los conocedores del proyecto apuntan que la nueva torre, que sustituirá la espadaña, albergará un campanario cerrado, que tendrá hueco para cuatro campanas. Es por ello que uno de los huecos quedará huérfano, al no haber previsto comprar una cuarta campana.

Los restauradores tienen previsto que el arreglo de las campanas esté listo para Semana Santa, que este año cae en abril. No obstante, advierten de que no estarán colocadas en el campanario. Cuentan que, por tradición, hay un acto de bendición y posteriormente se exponen las campanas durante unos días para que los parroquianos puedan contemplarlas antes de subirlas al campanario. Por ello, está previsto que las campanas se exhiban durante la Semana Santa, aunque no sonarán durante los desfiles.

Precisamente, otras de las novedades de las campanas será que sonarán por volteo. En la actualidad no hacían esta vuelta sobre sí misma y sonaban mediante el toque de un yugo. Además, el sistema de campanas de Santa María de Gracia estará controlado telemáticamente por primera vez. Con ello, el sonido de las campanas quedará programado en base a distintos sonidos, como un replique de funeral u otro de boda.

Por último, está previsto que esta tarde, a las 20.30 horas, en Santa María, los arquitectos presenten públicamente el proyecto de restauración.