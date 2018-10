Los jardines se convierten en selvas

Las zonas verdes que hay repartidas en espacios públicos de la diputación cartagenera de La Palma se han convertido en auténticas selvas. Esto es lo que denuncia el presidente de la Junta Vecinal, Pedro Obradors, del PP. «Es un auténtico desastre. Esta misma semana se lo he dicho en persona al concejal de Descentralización, Juan Pedro Torralba (PSOE)», sostiene el representante vecinal. Obradors explica que los jardines de su pueblo «nunca han estado tan mal en la vida». El problema, según él, se ha acrecentado tras el verano. «En junio los jardines se dejaron abandonados a su suerte hasta la fecha», indica. Así las cosas, apunta que «la gente puede incluso esconderse en el césped, de la altura que ha cogido la hierba». En algunos sitios, como la Urbanización el Palmeral, los vecinos han denunciado en redes sociales el estado del verde. El césped supera el medio metro de altura.

Sin embargo, La Palma es solo un pueblo más en la lista de lugares afectados por la falta de cuidado. El partido Ciudadanos (Cs) denuncia que «en las últimas semanas hemos recibido un aluvión de quejas vecinales por el mal estado de los jardines y el arbolado en prácticamente todo el municipio. Al margen de La Palma, la formación naranja pone el foco en sitios como La Aljorra, Los Barreros, La Azohía, Isla Plana, Los Belones, Media Legua, Alumbres, Los Urrutias, San Félix, José María La Puerta, Las Seiscientas, Santa Lucía, e, incluso, en zonas del centro de Cartagena como la calle Muralla del Mar o el Parque Torres. Según Cs, «los propios vecinos de Los Belones han asumido labores de jardineros para evitar que los árboles se sequen».

Para Manuel Padín, edil de Ciudadanos, el problema radica en la adjudicación del contrato de jardines. Su partido desvela que, tras la adjudicación del servicio a la UTE Actúa-Acciona en la Junta de Gobierno el pasado 15 de septiembre, la segunda empresa con mejor puntuación, Valoriza, ha recurrido y previsiblemente también lo hará FCC.

No es la primera vez que las aspirantes recurren este proceso, que lleva ya varios meses pendiente de aprobarse, lo que deja a los jardines en el limbo. FCC también recurrió en junio el proceso por las dudas técnicas que le suscitaba la propuesta planteada por Actúa-Acciona. Ésta propone incluir 490.000 plantas arbustivas y 3,3 millones de plantas de flor de temporada, algo que fue puesto en duda por FCC, al considerar que no era viable. Valoriza también cuestiona este epígrafe en el último recurso que se ha presentado, el cual lo recibió el Ayuntamiento de Cartagena esta misma semana.

Así las cosas, Cs critica que «llevamos seis años sin un contrato operativo y con un servicio constreñido e insuficiente». La formación denuncia que «el abandono de los parques y jardines del municipio ha llegado a su límite». Y añade que «durante estos meses en los que se está formalizando la adjudicación del servicio por casi 9,3 millones de euros para un plazo de dos años, el Ayuntamiento se ha desentendido completamente y no ha dado las debidas órdenes para trabajar en zonas que no cubre el contrato anterior, que sigue vigente aún y es limitadísimo; al no cubrir la inmensa mayoría de nuestros barrios y diputaciones». Pese a que el contrato se adjudicó a la UTE Acciona-Valoriza el 15 de septiembre, FCC ha seguido gestionando el servicio, informa el Consistorio.

El nuevo contrato, que aún no ha entrado en vigor debido al último recurso de Valoriza, aumenta la plantilla de jardines en 50 profesionales, para tener un total de 130, por lo que habrá dos turnos de trabajo mañana y tarde, cuenta Ciudadanos. No obstante, este partido de la oposición pone en duda la operatividad del servicio, al mantenerse prácticamente el mismo número de vehículos y máquinas. El contrato abarca a 870.000 metros cuadrados de zonas verdes.

Mientras tanto, los técnicos municipales están analizando el recurso de Valoriza y los parques siguen a cargo de FCC. En La Palma, LA OPINIÓN pudo comprobar esta semana cómo había al menos un par de jardineros recortando setos en una mediana próxima al polígono industrial, así como otros tantos recortando árboles en una zona verde situada en el acceso a la población desde la RM-36. Si bien, como denuncian los propios vecinos, las zonas ajardinadas parecen auténticas «selvas».