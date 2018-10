Un 'sin techo', ángel de la guarda del anciano desaparecido en Cartagena

Pedro Manzanares, el anciano de 80 años que desapareció el miércoles por la mañana en la Alameda de San Antón, fue encontrado hoy a las tres de la tarde por su hija María Jesús en la Algameca Chica, prácticamente un día y medio después y casi a tres kilómetros del lugar en el que fue visto por última vez.

Su hija logró encontrarle gracias a que un ´sin techo´ de nacionalidad extranjera se cruzó con su padre, el mismo día de la desaparición, en las inmediaciones del Club de Suboficiales, situado en la carretera de la Algameca. Esta persona incluso le compró alimento y bebida al anciano, tras pedírselo éste. A través de un allegado que vive en la zona y que preguntó de forma casual al transeúnte por el anciano ayer, la familia tuvo conocimiento de este avistamiento. María Jesús cuenta que su padre le dijo a esta persona que iba a ver los barcos, por lo que rápidamente dedujo que estaba en la Algameca Chica. «Mi padre siempre ha sido una persona que le ha gustado mucho el mar», relata.

Según cuentan sus familiares, no es la primera vez que Pedro, que tiene alzhéimer, se ´escapa´. La mañana de su desaparición se disponía a entrar en el centro de día al que acude habitualmente en la Alameda, hasta donde lo acercó en coche un familiar, ya que reside en Las Cuatrocientas junto a su esposa. No obstante, sus allegados desconocen si llegó a entrar al centro o desde ahí inició su periplo hasta la Algameca Chica.

La hija de Pedro se encontró a su padre acurrucado bajo un pino ayer en un camino que va desde este poblado hasta la batería de Fajardo. «Cuando lo vi no me dijo nada, solo me sonrío», señala aliviada. El hombre presentaba heridas y cortes en sus manos, así como sangre en la cabeza, aunque la familia cree que era de sus propias manos. Pedro fue atendido por personal sanitario y trasladado al hospital Santa Lucía, donde fue explorado por los facultativos. Se movilizó hasta un helicóptero en su búsqueda. En definitiva, este anciano se encuentra fuera de peligro tras obrarse el milagro en la Algameca Chica y ser un ´sin techo´ su ángel de la guarda.