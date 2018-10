López denuncia a Educación por divulgar el vídeo de su altercado con Fernando Mateo

El portavoz del grupo municipal MC Cartagena, José López, ha hablado de las "infracciones graves" en las que se habrían incurrido por la divulgación irregular, en el día de ayer, de un vídeo por parte de la Consejería de Educación y del que se hicieron eco los medios de comunicación. La grabación muestra el encontronazo protagonizado por el propio López, cuando era alcalde, y el entonces director general de FP, Fernando Mateo, al salir de un acto en la Escuela de Hostelería de Cartagena, en 2016. En el vídeo se ve cómo López se encara en varias ocasiones con Mateo y llega a lanzarle una patada. Por aquellos hechos, el exalcalde deberá ir a juicio por sendos delitos leves de amenazas y maltrado de obra.

El dirigente cartagenerista ha comenzado declarando que "si bien estábamos esperando a denunciar las múltiples irregularidades del fichero de videovigilancia al final del procedimiento judicial, la filtración de la grabación obliga a denunciarlo de modo inmediato".

Así, MC ha valorado una "grabación aparentemente manipulada, y sobre la que la Consejería ha reconocido, a través de un escrito dirigido al Juzgado el pasado mes de mayo, diversas irregularidades". Además, "han confirmado que no es original; que el fichero no está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); que el fichero no está autorizado por el BORM ni consta número de registro ni persona habilitada para su tratamiento, y que no existe empresa de seguridad encargada del sistema", han indicado.



Denuncia contra la Consejería de Educación



Todo ello justifica, según MC, el anuncio realizado por López sobre la próxima interposición de "una denuncia contra la Consejería de Educación ante la Agencia Española de Protección de Datos por la infracción de la normativa y por la utilización del fichero para un ataque político y personal".

Ha continuado refiriéndose a "la falta de inscripción (por parte de la Consejería de Educación) del fichero en la agencia española de protección de datos (incumpliendo con esta obligación). En este caso, la sanción ascendería a 300.000 euros. También existiría otra falta por divulgación irregular que podría elevarse hasta los 600.000 euros".

Acto seguido, ha lamentado "una más del actual Gobierno regional, que se dedica a incumplir la Ley para mantener su estrategia de propaganda y tratar de tapar sus miserias". Por ello, ha manifestado que "no solo no conseguirán callarme, sino que deben ser ellos quienes den explicaciones".

Esta relación de infracciones ha servido de argumentario a López para desear que "la Consejería de Transparencia, mutada en órgano propagandístico, inicie una investigación de oficio. De lo contrario estarán confirmando que son ellos quienes han cometido la ilegalidad. Y deberán responder". "Todo ello, sin perjuicio de lo que resulte de la investigación penal por el atentado contra mi honor que instamos ayer ante el Juzgado de instrucción número 2 de Cartagena", ha concluido.

Por su parte, desde la Consejería de Educación han afirmado que el vídeo "en ningún caso" ha salido del departamento regional. No obstante, han añadido, López es libre de tomar "las medidas que crea conveniente".