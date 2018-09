"Si el Corredor Mediterráneo no está en Cartagena, no será mediterráneo"

En el marco del 'Gran Encuentro por el Corredor Mediterráneo' organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para impulsar esta infraestructura para el transporte ferroviario, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aprovechó para reivindicar el compromiso de que el Corredor pase por la ciudad de Cartagena.

«El Corredor Mediterráneo para la Región de Murcia va a ser importantísimo», comentaba López Miras. «Tiene que conformar unas sinergias importantes con el nuevo aeropuerto internacional de la Región, con la ZAL de Cartagena y con la futura ZAL de Murcia», añadía.



Cambio en los plazos

«Teníamos unas previsiones, las del anterior gobierno, las de Rajoy, para que en 2025 estuviera terminado todo el Corredor Mediterráneo, pero a día de hoy, con 100 días de gobierno del equipo socialista en España, parece que se ha parado esa previsión y las licitaciones», señalaba, y argumentaba que «Cartagena de momento no tiene prevista su conexión a través de Alta Velocidad ni de Corredor Mediterráneo. Mientras que el Corredor Mediterráneo no esté en Cartagena, no será mediterráneo», sentenció.

«Nos preocupa muchísimo para la Región de Murcia, que es una de las comunidades autónomas más exportadoras de España y es fundamental esta infraestructura». El presidente regional también quiso mandarle un mensaje al actual jefe de gobierno nacional: «Estamos aquí para reivindicarla y para que el nuevo gobierno del PSOE de Pedro Sánchez retome ese proyecto y los plazos para que en 2025 esté terminado el Corredor Mediterráneo en España».



Salto de Orihuela a Almería

En este encuentro en el que se reunieron murcianos, andaluces, catalanes y valencianos, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, apuntó que «en 2021 estarán en servicio, con las obras finalizadas o en ejecución todos los tramos del Corredor» con el objetivo de conectar la frontera francesa con Algeciras en ancho estándar.

Sin embargo, López Miras aseguró que «tal como estan las licitaciones, las previsiones y los proyectos, la Región de Murcia es una isla», ya que sostiene que «se han continuado las licitaciones, presupuestando y proyectando, han terminado en Orihuela y han seguido en Almería. Ahora mismo no tenemos proyecto para que llegue a Cartagena y hay que licitar los tramos de Nonduermas-Sangonera, Sangonera-Lorca y Lorca-Pulpí».