La Palma, en vilo por las tumbas de sus seres queridos

Los vecinos de la diputación cartagenera de La Palma llevan varios días en vilo por las tumbas de sus seres queridos. De hecho, están estudiando emprender acciones legales para defender sus enterramientos. El cementerio del pueblo fue inmatriculado por la Iglesia el 14 de enero de 2015. Sin embargo, no ha sido hasta hace poco cuando los allegados de los difuntos han tenido constancia de ello. La gran mayoría de los afectados daban por hecho que los nichos, tumbas y panteones eran propiedad de sus familias a perpetuidad, tal y como se recoge en los documentos que recibieron sus antepasados, previo pago por las sepulturas. Sin embargo, esta situación ha dado un giro de 180 grados.

Francisco Martínez, concejal de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), denunció públicamente que la Iglesia «obligó» a los familiares a firmar un documento de cesión de sus sepulturas poco antes de inmatricular la necrópolis. Esto, según el edil, «se hizo con artimañas y coacciones». Además, los afectados pagaron a la parroquia en torno a 20 euros por el trámite. Según el concejal, «los palmesanos han pasado de tener títulos de propiedad a perpetuidad, que ya poseían, por simples títulos de derecho a enterramiento, de acuerdo al decreto del Obispado de 2005».

El edil explica que esto cambia las condiciones de las futuras sepulturas. Así, sostiene, que «a raíz de este cambio, el régimen jurídico del cementerio se rige ahora por el canon 1205 del Código Canónico. Este texto indica que la autoridad eclesiástica ejerce libremente en el cementerio sus poderes y funciones. Siendo así el párroco del pueblo el que puede hacer y deshacer a su antojo».

Además, según la norma canónica que cita el concejal, «el derecho de enterramiento es personal y afecta al peticionario, su cónyuge e hijos, y solo de manera excepcional se pueden autorizar otros enterramientos». No obstante, David Martínez, que es el vicario del Campo de Cartagena, señaló ayer a este periódico que «las tumbas, nichos y panteones seguirán siendo de las familias que los tienen hoy en día». Algo que no se recoge en las cláusulas que menciona el concejal. Si bien, el vicario apuntó que en caso de que no quede ningún descendiente, y nadie reclame el enterramiento tras pasar cinco años, los restos de los difuntos se sacarán de allí para que se pueda dar sepultura a otros usuarios ajenos a la persona enterrada.

En resumen, el concejal critica que la situación jurídica actual destina la necrópolis a uso exclusivo de los fieles de la Iglesia Católica tras la inmatriculación y la cesión de las propiedades. Así, apostilla el miembro de Podemos, «los titulares de las unidades de enterramiento carecen de derechos (incluidos los que eran propietarios a perpetuidad), no solo por los motivos expuestos, sino porque el Obispo puede ejercer su competencia, por decreto, para suprimir en cualquier momento los pocos derechos que tenían los vecinos».



Anteayer, la Diócesis de Cartagena organizó una reunión explicativa en la parroquia de La Palma. «Había más gente que el día de la patrona, el templo estaba abarrotado», cuenta uno de los vecinos. En esta cita, en la que estuvo el vicario, los curas trataron de apaciguar a la gente, que incluso les abuchearon, según cuentan testigos. El vicario señala que en la reunión la Iglesia mostró las escrituras que demuestran que el cementerio «fue siempre de la parroquia». Así, se enseñó a los feligreses la escritura a nombre de la Iglesia de una ampliación que se llevó a cabo en 1875, así como otra escritura a nombre de la Diócesis, más reciente, de 1975, de otra ampliación posterior. Sin embargo, el responsable pastoral apunta que la Iglesia no tiene en su poder la escritura de los primeros terrenos que tuvo el camposanto. «Seguramente se perdieron tras la Guerra Civil, las dos escrituras que hemos enseñado a los vecinos representan el 70% del camposanto», dijo el vicario a este periódico.

Pese a no disponer físicamente de escrituras por el 100% de los terrenos, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar (PP) y la firma de los vecinos, la Diócesis pudo inmatricular a su nombre la necrópolis e inscribir la totalidad de la misma en el Registro de la Propiedad. La legislación permitió las inmatriculaciones desde 1998 hasta mediados de 2015, año en el que se suprimió este 'privilegio'.