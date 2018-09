"Nosotros no trabajamos con objetos o máquinas, sino con niños que son el futuro"

Lleva dando clase de Primaria e Inglés desde hace más de una década, y desde sus inicios Pedro Belmonte siempre ha tratado de ofrecer lo mejor a sus alumnos fusionando tradición y vanguardia. Ahora, los premios Educa Abanca lo han nominado a mejor docente de España.

Aunque le gustaría decir que se imaginaba como profesor desde pequeño, lo cierto es que el cartagenero Pedro Belmonte siempre quiso estudiar Historia y quizás ser arqueólogo, pero reconoce que a través de su grupo Scout Atalaya 558 empezó labores de voluntariado infantil en un grupo de Cáritas llamado Senda y fue allí donde decidió estudiar para ser docente, «al ver el poder de la educación y la pedagogía y cómo todo es susceptible al cambio a través de la constancia». Ahora, su labor ha sido reconocida y se encuentra entre los candidatos a alzarse con el título a mejor docente de España que por los premios Educa Abanca, algo así como 'los Goya de la Educación'.

¿Cómo ha vivido su nominación?

Me enteré el sábado pasado por la mañana a través de un grupo de WhatsApp que tengo con amigos todos maestros o profesores y fue una grata sorpresa que confirmé al recibir una comunicación oficial de Educa. Al ser publicado el listado, empecé a recibir felicitaciones y fue muy emocionante. Actualmente, estoy preparando documentación para enviar al jurado de la organización.

¿Se ve confiado en ganarlo?

Me veo confiado en aprender de esta experiencia y vivirla al máximo. De las más de 600 propuestas en Primaria en toda España, finalmente estamos nominados 100 docentes, de ahí, una vez baremado los méritos, saldrán los 10 finalistas en diciembre. Creo que el premio es estar aquí presente, además, aseguro que hay nominados de una calidad y preparación pasmosa, a los cuales sigo y admiro.

¿Qué novedades educativas ha implantado para merecer esta nominación?

Creo en la educación del punto medio, me gusta mezclar la tradición educativa con la vanguardia, no todo lo pasado es negativo, hay que adaptarlo a hoy día. En uno de los centros que trabajé, por ejemplo, lleve la dinámica de las asambleas educativas, donde el alumnado se reunía cada viernes para mostrar sus propio aprendizaje y fomentar el espíritu educativo de comunidad. He desarrollado el ABP, aprendizaje basado en proyectos, como metodología que vertebra la vida escolar y hoy día en mi centro estamos con el plan Bilingüe para fomentar el inglés.

¿Cómo valora el esfuerzo y dedicación del profesorado hoy en día?

Como en todos los sectores laborales que requieren vocación, hay personas que brillan por su eficacia y otras que no tanto. Pero desde mi experiencia, afirmo que la gran mayoría de docentes en Infantil y Primaria se esfuerzan por darle lo mejor a sus alumnos; nosotros no trabajamos con objetos o máquinas, trabajamos con niños que son el futuro y nos exigen día a día lo mejor de nosotros.

¿Sobran tablets, móviles y electrónica en la educación actual?

¡¡En educación no sobra nada!! En todo caso falta personal para atender las necesidades del alumnado. Las tecnologías son una herramienta más que han de estar presentes porque forman parte de la vida de los alumnos, no podemos cerrarnos a ellas, así como no podemos dedicarnos solo a eso. Son una ventana que nos acerca a la realidad, por ejemplo tan solo con disponer de Google maps puedes viajar con tus alumnos a otras partes del mundo.

¿El bilingüismo está haciendo perder destrezas y conocimientos en los alumnos?

Hay diversos tipos de bilingüismo dentro de la Consejería y quizás la clave sea elegir al que cada centro le convenga. Por ello, creo que depende de las asignaturas en sí que se escogen para dar en inglés, no es lo mismo que sean las ciencias que artística.

¿Cómo serán los profesores del futuro?

Profesores diversos, muy versátiles y preparados, las nuevas generaciones docentes vienen pisando fuerte, con una formación rica y actualizada, a menudo no adquirida en las facultades, es decir, se forman en otros espacios. Unos docentes ilusionados que crean que el mundo puede cambiar desde las aulas.

¿Cómo se puede mejorar la visibilidad de los profesores en la sociedad?

Pues se dice que lo que no se ve en redes no existe, por lo que tenemos que estar orgullosos de ser docentes y mostrarlo. En mi caso tengo un perfil educativo de humor y reflexión docente llamado @unmaestrodeprimaria en diversos formatos como Facebook, Twitter o Instagram. Y, por supuesto, apoyando iniciativas como la de los premio 'Educa Abanca mejor docente de España'.