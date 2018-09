La Algameca teme sufrir inundaciones por no limpiarse la rambla

La Algameca Chica, en la desembocadura de la rambla de Benipilia, echa en cara a las administraciones la falta de limpieza que hay en le tramo más próximo a este asentamiento cartagenero, por lo que temen sufrir inundaciones. La queja la hace pública el partido Ciudadanos (Cs), que denuncia que el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han «abandonado a su suerte a los vecinos en plena gota fría». El Consistorio ha centrado los trabajos de limpieza en los tramos cercanos al estadio Cartagonova y al campamento festero. Por eso, consideran «temerario» que se haya desatendido la desembocadura.

El edil de Infraestructuras, Juan Pedro Torralba, explica que «los tiempos se han echado encima pero que esa zona se va a limpiar entre el Ayuntamiento y la CHS». Aunque, el concejal recalca que esa parte en concreto siempre ha sido adecentada por la Confederación. Desde este organismo afirman que dieron la autorización a la Administración local para que llevase a cabo los trabajos en la rambla. Asimismo, la CHS informa de que no dispone de suficientes recursos económicos para hacer frente a la limpieza. No obstante, recalca que da permiso para que el Consistorio la limpie y también que el organismo prioriza sus actuaciones en sitios de riesgo.

«Ni el Ayuntamiento ni la CHS han querido desbrozar y limpiar esta zona pese a que es uno de los puntos de la rambla donde es más fácil que se produzcan colapsos por la acumulación de basuras y maleza; pese a que nos encontramos en un nivel de alerta amarilla por fuertes tormentas y lluvia», denuncia Manuel Padín, portavoz local de Cs.

El partido naranja también desvela que en Los Nietos se quejan de que no se ha limpiado el cauce de la Carrasquilla. Según los residentes, la Confederación viene sugiriendo desde 2013 por escrito que no tiene suficientes recursos económicos y que sean los propios vecinos o el Ayuntamiento los que asuman y costeen los trabajos de limpieza. Torralba comenta al respecto que ya se ha limpiado el cauce de esta rambla, pero defiende que no se puede actuar junto al Mar Menor porque las cañas que hay hacen de filtro verde.