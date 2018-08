La falta de policías locales deja desatendidas zonas del municipio en verano

Nuevas quejas sobre la falta de policías locales en el municipio. Desde la Federación de Empleados de los Servicios Públicos FeSP-UGT en el Ayuntamiento indican que las deficiencias son «cada vez más insostenibles» y «se están agravando cada día que pasa».

Según el sindicato, estas deficiencias están provocadas «por una falta de personal angustiosa, que está llevando a realizar un esfuerzo por parte de los policías superior a lo que nunca este cuerpo ha soportado, llevando a los agentes a realizar 28 servicios en un mes, con el consiguiente peligro por ser trabajadores que portan armas y conducen vehículos prioritarios (patrullas)».

Por otra parte, sostienen que «la falta de personal ya está produciendo que algunos días no solo no se puedan cubrir los servicios mínimos (algo habitual), sino que no existan efectivos de seguridad ciudadana en el centro de Cartagena». Y es que, según afirma, el pasado 2 de agosto no hubo efectivos entre las 6.00 y 8.30 horas. Algo que también ocurre en zonas como La Aljorra, Albujón, Santa Ana, Miranda, La Azohía y Perín, entre otras, durante turnos completos en julio.

«No entendemos como el Ayuntamiento no es capaz de cubrir las 19 plazas de agente que están aprobadas de la Oferta de Empleo Público del 2016, ni adoptando siquiera el inicio de las plazas asignadas al turno de movilidad, que hubiera supuesto al menos la entrada de 4 ó 5 efectivos de nuevo ingreso, disponibles en un breve plazo, pues estamos en el año 2018 y ha dado tiempo más que suficiente para poder materializar la oposición proveniente de la oferta del año 2016», argumenta el sindicato.

UGT va más allá y lamenta que, aunque algunos dicen que el problema reside en las discrepancias que existen dentro del equipo de gobierno, ellos achacan la responsabilidad «a la máxima dirigente política de nuestra ciudad», en este caso, su alcaldesa Ana Belén Castejón.

«Es necesario cubrir las mencionadas plazas y lo más urgentemente posible, porque ya denunciamos desde el año 2014 la falta de más de 60 agentes en el Cuerpo y ya decíamos que no se podrían cumplir los servicios que demanda la ciudad de Cartagena», señalan. «En vez de disminuir esas vacantes las hemos incrementado a más de 100 en la actualidad y está suponiendo falta de seguridad en los agentes y falta de seguridad para los ciudadanos», añaden.

Desmoralizados

Desde el sindicato avisan de que la plantilla de Policía Local «está totalmente desmoralizada, pues vemos cómo cada día debemos enfrentarnos a los problemas que genera una ciudad como Cartagena sin efectivos y cómo se nos exigen más turnos de trabajo, más servicios, por parte de una jefatura que cierra los ojos y no es capaz de anteponer la seguridad de sus agentes a los deseos del político».

Además, indican que la plantilla también se ve desmoralizada al ver cómo los demás cuerpos de policía se profesionalizan fomentando unidades especializadas, como atestados y violencia de género, mientras que en el Ayuntamiento no solo no se potencian sino que «están destinadas a desaparecer, al igual que ya ocurrió con la unidad canina».

Reajustes en el presupuesto

Desde el Gobierno local argumentan que el presupuesto de 2018 se aprobó definitivamente a finales de julio y que las cuentas municipales de este año recogen numerosas enmiendas, algunas de ellas que modificaban las previsiones iniciales de capítulo I, que es el que recoge el apartado de Personal.

«A comienzos de este mes se ha volcado la contabilidad para ajustar las enmiendas a la previsión presupuestaria y reajustando todo al presupuesto prorrogado ejecutado hasta ese momento», añaden desde el Ejecutivo municipal. Así, «todas las partidas estan terminando de comprobarse y reajustarse y, por prudencia, la alcaldesa ha preferido esperar a que todas estén ajustadas a lo aprobado para cumplir con los compromisos adquiridos», puntualizan.

Asimismo, las fuentes municipales consultadas indican que «la Junta de Personal conoce esta situación y en breve la alcaldesa impulsará los procesos de personal acordados».