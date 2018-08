Jose Ángel Vivancos: "Falta interés por parte del Gobierno para apoyar la movilidad sostenible"

­

Usando el coche «con cabeza» y apostando por la movilidad sostenible, Jose Ángel Vivancos lleva veinte años ´pedaleando´ por que la ciudad de Cartagena se convierta en una localidad amiga de ciclistas y peatones como coordinador de la asociación Vía Libre Cartagena y coportavoz del colectivo MoviliCT.

P ¿Cómo se encuentra la situación actual para los ciclistas cartageneros?

R Es un desastre, las infraestructuras están fatal. Si no existe un plan director es imposible que haya una eclosión de ciclismo urbano y mientras que no se apueste por el ciclismo no habrá nunca una ciudad saludable.

P ¿Qué solución plantea para este problema?

R Existen tres puntos fundamentales para solucionar la deficiencia de la movilidad saludable en la ciudad. Por un lado, mejorar la infraestructura, puesto que no existe una red ciclista. Lo único que hay son tramos inconexos de carril bici que terminan sin previo aviso. Por otra parte, la promoción, ya que si no se promociona el uso de la bicicleta y no se avisa cuando se realizan eventos por la movilidad sostenible no va a haber nuevos adeptos. Y, por último, la educación. Si no se educa a las nuevas generaciones para que exista cultura acerca de este tema nunca podremos avanzar.

P ¿Cuáles son los beneficios de los medios de transporte sostenibles?

R Las bicicletas no contaminan, por lo que benefician al medio ambiente. Tampoco gastan gasolina, facilitando a los usuarios ahorrar dinero y además permiten hacer ejercicio moderado para mantenerse en forma y estar más sano.

P ¿Qué opina del abandono de Bicity?

R El servicio municipal de préstamo de bicicletas de Cartagena no funcionó por culpa de los distintos gobiernos del Ayuntamiento. Los servicios han muerto por falta de interés, puesto que habría que estudiar el tipo de servicio que necesita la ciudad, ya que no todas son iguales.

P ¿Qué propuesta han lanzado al Ayuntamiento? ¿Cuál ha sido su respuesta?

R Llevamos luchando desde el año 2000 para que se apliquen políticas sostenibles en Cartagena y no nos tienen en cuenta. A lo largo de estos años me he reunido en multitud de ocasiones con el Gobierno local de turno: PP, MC y PSOE. Nuestra propuesta es abrir una oficina del peatón y la bicicleta para tratar toda la problemática actual. De hecho, en el año 2016 se aprobó en el pleno una moción para crear la oficina, pero dos años más tarde no hay rastro de ella. Muestra de que falta interés por parte del Gobierno para apoyar la movilidad sostenible.

P ¿Qué planes de futuro tienen desde la asociación?

R El futuro se plantea oscuro, no sabemos cómo va a acabar la ciudad. Nosotros seguiremos luchando por crear la oficina del peatón y la bicicleta, pero el Ayuntamiento no colabora. Aun así vamos a seguir peleando por conseguir una ciudad mejor.