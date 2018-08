Campeones regionales sin una pista que esté a la altura

Los usuarios del club deportivo Patinenfila, que imparte clases de patín en línea a más de 280 alumnos en la ciudad de Cartagena, no cuenta con una pista deportiva que se encuentre en óptimas condiciones para ello.

En el club forman a niños de diferentes edades en el mundo del patinaje y entre el alumnado cuentan con patinadores muy prometedores en diferentes categorías de esta disciplina deportiva. Concretamente, tres de ellos han sido campeones regionales en la modalidad patinaje de velocidad, una medalla de oro y otra medalla de bronce en la modalidad ´free style´ y en el año 2017 una de sus alumnas consiguió quedar entre los diez mejores patinadores de España en el campeonato nacional.

Sin embargo, la pista donde se imparten las lecciones de patinaje en línea, situada entre la Barriada Cuatro Santos y Barrio Peral, no favorece la prática de este deporte. El club intentó que la pista fuera arreglada por parte del Ayuntamiento, movilizando una recogida de firmas en la que tuvieron un éxito rotundo con la ciudadanía llegando a alcanzar los 1.000 apoyos.

A pesar de ello, la reforma no tuvo cabida y no fue llevada a cabo. Pero este no ha sido el único problema al que se han enfrentado desde el club. Y es que, hasta el año 2017, el seguro de deportes del Ayuntamiento de Cartagena no reconocía al patinaje como una disciplina incluida en el seguro, por lo que los alumnos tenían que buscar por su cuenta uno privado

.

Finalmente, el pasado año fue incluido el patinaje en dicho seguro, lo que supuso una victoria para el club y para la visibilización de esta disciplina deportiva en la localidad. El pasado mes de junio el club recibió también una mención en los premios del deporte por su labor.