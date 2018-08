El peor verano de los últimos años en Cartagena

Los alojamientos cifran el descenso de las pernoctaciones en un 10% mientras que las consumiciones en restaurantes y bares caen en torno al 15%

El sector de la hostelería en la ciudad coincide: es el peor verano de los últimos años. Tanto propietarios de alojamientos turísticos como dueños y gerentes de bares y restaurantes afirman que las previsiones de la presente temporada estival no se han alcanzado.

Desde el colectivo de hoteles, el presidente de Agrup Hotel, Juan Carlos García, sostiene que las pernoctaciones en la ciudad han caído en julio cerca de un 10% respecto al año anterior. Lo peor, según García, es que no es algo coyuntural del pasado mes, sino que es el mismo descenso que está experimentando el sector desde el mes de mayo. «Estamos preocupados porque la tendencia es mala», señala el presidente de los hoteleros, quien apunta que el crecimiento vivido en años anteriores, donde se intuía que la crisis era cosa del pasado, no solo se ha paralizado este año, sino que incluso se ha retrocedido con ese descenso en el número de pernoctaciones.

García señala el efecto arrastre de otros destinos turísticos como principal causa de ese descenso. Y es que, zonas como Turquía o Túnez han recuperado los visitantes perdidos en años anteriores por la inestabilidad económica de estos países. Esto ha provocado también que destinos turísticos de España, como Canarias, Baleares, la Costa Brava y la Costa Blanca hayan bajado sus precios para poder competir -con una media del 4,6% menos que el año pasado-, por lo que también quitan turistas a la ciudad de Cartagena.

Incluso, el presidente de Agrup Hotel pone el foco en las líneas aéreas al indicar que han desplazado vuelos a otros destinos en detrimento ya no solo de las poblaciones cercanas a Cartagena, sino de todo el país.

En la costa, las cifras no son mejores, ya que, según ha comunicado el propio Gobierno regional, la zona costera cartagenera ha tenido durante el mes de julio una ocupación del 65%. Apenas más de la mitad de camas se han quedado vacías y las pernoctaciones se sitúan por debajo de la media regional, que ha alcanzado el 79% en términos regionales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hostelería de Cartagena (Hostecar), Juan José López, también refleja que el sector ha dado un capuzón este verano. Cifra en torno a un 15% el descenso de consumiciones, mientras que la previsión era de crecer en torno al 10 ó 12%, que es el incremento que vivió la hostelería en años anteriores. López habla de una temporada especialmente dura en la primera quincena de julio, cuando la cifra fue un 30% inferior a lo registrado el año pasado.

Esta circunstancia se ha visto agravada para el sector por la planificación de los negocios, que a raíz de la tendencia anterior han adaptado sus plantillas y recursos a ese incremento del 10% que a priori se podía experimentar en la ciudad, como en otros ejercicios. No obstante, las cifras no engañan y los locales han tenido que volver a hacer números para el resto del verano.



Pesimistas para agosto

La previsión para este mes no es nada halagüeña. Desde el sector hotelero, García reconoce que no son optimistas. «Vamos a ver qué sucede, pero con la tendencia de estos últimos meses no podemos pensar otra cosa», vaticina el presidente de Agrup Hotel.

En cuanto a bares y restaurantes, López también coincide en que la previsión no es positiva. «La intención es recuperar al menos lo que no se ha podido vender en julio, pese a que con el festival de La Mar de Músicas subieron algo las ventas», señala el presidente de Hostecar, quien avanza que ya hay empresarios que le han comunicado que deberán hacer reestructuraciones en sus plantillas poruqe las previsiones no han sido las esperadas.



Falta de promoción

Para el sector hostelero, una de las verdaderas causas de este peror verano de los últimos años están en la falta de promoción de Cartagena en los circuitos turísticos, al menos, los centrados en la gastronomía y el ocio. López asegura que «no se ha hecho bien el trabajo y ahora no se pueden recoger los frutos».

El presidente de Hostecar recrimina al Gobierno local y regional haber perdido la oportunidad de promocionar Cartagena en los circuitos turísticos o, al menos, hacerlo de la forma adecuada. El dirigente de los hosteleros va más allá y afirma que, si bien el Ejecutivo autonómico ha podido afinar algo más su campaña promocional, desde el Gobierno local «no se ha hecho nada».

Esto, junto a los condicionantes turísticos de la ciudad y el país respecto a otros destinos que han ganado peso durante este verano, ha sido clave para que el sector haya sufrido su primera caída en los últimos años, lo que obliga a los profesionales a volver a hacer malabares para mantener sus servicios.