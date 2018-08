El residencial Buenos Aires se queda solo

También se ejercerá un aval de 500.000 euros para arreglar la red de saneamiento y la iluminación.

Solos. Así se encuentran los propietarios del residencial Buenos Aires, junto a Molinos Marfagones. Y es que, pese a que el Ayuntamiento ha logrado incrementar el servicio de autobuses al complejo y ha dotado de luz a las farolas mínimas para que el residencial no esté completamente a oscuras, los vecinos creen que la zona necesita de medidas urgentes para poder vivir de una forma digna en sus casas.

El abandono del lugar por parte de la promotora y del encargado del mantenimiento ha dejado a los residentes sin nadie a quien acudir para solucionar sus problemas. El Ayuntamiento aún no ha recepcionado la obra debido a sus deficiencias, por lo que hasta que ésto no ocurra, no podrá actuar de forma decidida en el complejo.

No obstante, el concejal de Servicios Municipales, Juan Pedro Torralba, avanzó a LA OPINIÓN que está a la espera de poder ejercer un aval de la promotora de 500.000 euros para poder acometer lo más acuciante en las instalaciones: la reparación de todas las luminarias y mejorar la red se saneamiento del complejo. Y es que, según señaló el propio Ejecutivo local, es necesario soterrar un tramo del sistema que está al descubierto, y eso ha impedido que el Ayuntamiento pueda recepcionar la zona, y sin esa titularidad municipal no pueden actuar.

Torralba señaló que confía en que este mes puedan ejecutar ese aval y poder contratar ambas actuaciones. Sobre la recepción de la obra, tal y como se comprometió con los vecinos en una reunión pasada, el concejal estima que para final de año las instalaciones ya deberían formar parte del circuito municipal, por lo que se podrán lelvar a cabo más trabajos.

Aún así, los residentes siguen con la confianza baja. Y es que, durante los últimos años han visto como los Gobiernos locales les han prometido actuaciones que nunca han llegado. De hecho, los vecinos están en proceso de constituirse como asociación -están a la espera del visto bueno definitivo de la Comunidad Autónoma- y no descartan movilizaciones si, en un tiempo prudencial, siguen sin llegar los arreglos.



Animales muertos

«La gente aquí está ya muy cansada y desanimada», afirma uno de los residentes de los dos bloques construidos en un complejo que se proyectó -en época de la alcaldesa Pilar Barreiro- con 1.800 viviendas de las que finalmente solo se levantaron 192.

Y es que, los residentes sostienen que «las zonas peatonales estan bastante mal, con incluso animales muertos que ni se recogen». Además, indican que existe gran cantidad de hojas secas en los desagües que podrían convertirse en un problema cuando regresen las lluvias.

Unas reivindicaciones que también ha hecho cuyas el grupo municipal Ciudadanos, que lleva desde el comienzo de la legislatura reclamando que se adopten medidas en el residencial. Así, su portavoz, Manuel Padín, recordó que, además de las peticiones vecinales y los planes del Gobierno local, es fundamental «la creación de una rotonda de acceso a la intersección con la carretera RM 322, la colocación de un contenedor por cada bloque y la mejora de la regularidad del servicio de autobuses». «Estas personas llevan demasiado tiempo pagando un precio muy alto por unas viviendas que en principio iban a disponer de gran variedad de servicios y ahora están desamparados», dijo Padín.