Castejón se enroca y quiere que las visitas al faro se despachen en un Consejo del Puerto

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, volvió a incidir ayer en la necesidad de que la Autoridad Portuaria convoque un Consejo de Administración para tratar las visitas al faro de Cabo de Palos. Así lo reivindicó la regidora en declaraciones a los medios tras el ofrecimiento del Puerto de que sea el propio Ayuntamiento el que pida la autorización para llevar a cabo las visitas, evitando las críticas sobre una posible privatización del servicio y el inmueble.

No obstante, Castejón fue tajante y dijo que «si el presidente de la Autoridad Portuaria me hace el ofrecimiento, quizás sea un buen momento para replantearse si está preparado o no para ofrecer el servicio. En cualquier caso no acostumbro a que me manden recados a través de los medios de comunicación».

La alcaldesa recalcó que «no se deberían tomar decisiones tan alegremente de forma unilateral y menos de un tema tan sensible y en pleno mes de agosto». No obstante, tal y como publicó este diario ayer, el presidente del Puerto, Joaquín Segado, prevé que en próximas fechas esté redactado el pliego de condiciones de la autorización para recoger ya ofertas que quieran gestionar las visitas al faro.