Alertan de un repunte de abandonos de animales en Cartagena por el verano

Cuatro Gatos afirma que ha recogido un centenar de perros y felinos en junio y julio.

El desamparo que sufren las mascotas cartageneras en los últimos meses está dejando a las asociaciones animalistas de la comarca desbordadas. Los dueños no dudan en despojarse de sus mascotas en la vía pública, en las carreteras de las autovías o en lugares remotos en los que los animales están destinados a no sobrevivir. Las protectoras de animales de la ciudad denuncian que desde el mes de mayo hasta ahora los abandonos se han triplicado con respecto a los primeros meses del año.

Son muchos los ciudadanos que se ponen en contacto con asociaciones de defensa animal de la ciudad como Cuatro Gatos para poner en conocimiento el paradero de las mascotas y alertar de la situación, o incluso para llevarlos hasta la corporación sin ánimo de lucro. Susana Eleuterio, presidenta de Cuatro Gatos, afirma que «son demasiados vecinos pidiendo auxilio y demasiados abandonos, solos no llegamos a todo». La asociación se ha hecho cargo en los últimos meses de casi 100 animales. La presidenta incide también en que la solución a los abandonos que se están viviendo en este último periodo no tiene más remedio que la concienciación. «Si no existe una buena educación es imposible que dejen de darse estas situaciones, es necesario incidir en la conciencia social», reclama.

Por otro lado, la asociación ha querido hacer un llamamiento para evitar estas conductas, puesto que «existe un gran desconocimiento en torno al abandono de los gatos». Se piensa que los felinos pueden sobrevivir y los dueños deciden abandonarlos en colonias pero dejarlos en compañía de gatos callejeros es «precipitarlos a la muerte», advierten. La asociación relata varios casos concretos a los que se ha enfrentado en los últimos meses, como el de cuatro crías que fueron arrojados al mar en La Algameca. «Nos avisó un chico que estaba haciendo deporte, pero sólo conseguimos salvar a uno, el resto murieron ahogados», cuentan.

También se quejan de que no reciben subvención alguna por parte del Ayuntamiento de Cartagena. «Recogimos a un gato que había sido atropellado por un coche y se había fracturado una de las patas delanteras, lo llevamos al veterinario pero los gastos corren de nuestra cuenta y hay demasiados casos». Por otro lado, cabe señalar que el Ayuntamiento de Cartagena impulsó el pasado mes de junio un plan de sensibilización.



Otro problema son las camadas de gatos no deseados, problema que «se solucionaría facilmente con la castración», pero desde Cuatro Gatos afirman que no existen suficientes campañas de concienciación para la castración animal, como tampoco las hay para que los dueños implanten el microchip a sus mascotas.

Desde la asociación piden ayuda para hallarles familia a todos los animales que se encuentran desamparados puesto que «no disponemos de refugio propio y es muy difícil integrar a animales como los gatos en centros de acogida», y demandan voluntarios que se hagan cargo aunque sea por un tiempo de estos animales hasta que encuentren una familia que los adopte de manera definitiva. «En verano la gente se encuentra de vacaciones y no está dispuesta a adoptar, sin embargo, es cuando hay más necesidad de ello».