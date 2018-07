Despedida por insultar a su jefe e intentar llevarse papeles de la empresa

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una trabajadora contra la sentencia de un Juzgado de Cartagena que declaró procedente su despido por tratar de apoderarse de documentación de la empresa y, además, insultar a su jefe.

El Juzgado de lo Social declaró probado que la ahora apelante trabajaba en una empresa de alimentación y accesorios para mascotas y animales domésticos desde 1997 y que en 2016 la misma fue adquirida por otros propietarios, que introdujeron algunas modificaciones en la estructura de la actividad laboral.

En noviembre de 2016, fue sorprendida por el nuevo encargado «intentando llevarse de la empresa una serie de documentos de la misma previamente fotocopiados camuflados entre objetos personales». La documentación consistía en balances contables, pagos, etc., así como otros de recursos humanos, como nóminas y contratos de la plantilla. Como el encargado le dijo que no podía sacar esa documentación de las oficinas, le dijo que se la llevaría, quisiera él o no, además de propinarle empujones y golpes con los brazos, así como insultos.