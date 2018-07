Obdulia Gómez denunciará a José López por insinuar que le regalaron un caballo por un trato de favor

El exalcalde José López, líder de MC Cartagena, no da puntadas sin hilo. Ayer, durante la celebración del pleno municipal, lanzó un dardo a la concejala del Área de Calidad de Vida, Obdulia Gómez (PSOE). Ella y el edil del Área de Desarrollo Sostenible y Función Pública, Francisco Aznar (PSOE), abandonarán su puesto de concejales y pasarán a formar parte del equipo del también socialista Diego Conesa en la Delegación del Gobierno. Ayer pudo ser su último pleno municipal. No obstante, aún no se ha ratificado de forma oficial su nombramiento. «Se le olvidará a los cartageneros muchísimo antes mi reprobación que su gestión de los chiringuitos», señaló López, en alusión a los retrasos que se produjeron en verano de 2016 para la adjudicación de estos bares a pie de playa, siendo Gómez la responsable de este asunto.

«Algún día se conocerá algo más, la reconocerán por los chiringuitos y las cuadras»,comentó el exalcalde. Además, el líder del partido cartagenerista dijo que su rival política «sale del Ayuntamiento de Cartagena por la puerta de atrás, y no con el caballo entre las piernas, sino con el rabo». La alcaldesa socialista Ana Belén Castejón, que presidía el pleno en esos momentos, llamó al orden a su exsocio de Gobierno. «No le voy a permitir más faltas de respeto», le reprochó. No obstante, López dijo no haber considerado esto como una falta de respeto.

Que López sacase el tema de las cuadras e hiciese un juego de palabras con la afición de la edil a la hípica tocó la fibra sensible de la concejala socialista, que se defendió del lance de su oponente. «Me ha llegado por otros lugares que va diciendo por ahí algo así como que a cambio de algo alguien me ha regalado un caballo. Ya quisiera yo. Solo tengo un caballo de la que soy titular. Además, usted, lo que va haciendo con esto de las cuadras es no parar de reiterar ese chismorreo.

Así que si lo que está haciendo es poner en duda un posible delito de cohecho me lo va a tener que demostrar en los juzgados», señaló Gómez para defenderse y tratar de frenar la ´embestida´ de López. La edil socialista le pidió tras esto al exalcalde que retirase lo dicho, pero éste se negó, alegando que solo había hablado de «cuadras». E, incluso, López le dijo con sorna que estaba encantado de ir a los juzgados. «Yo no he montado a ese caballo», espetó desafiante. Por último, Gómez zanjó el lance diciéndole al líder de MC Cartagena que lo denunciará ante la Justicia.