Fomento decidirá en septiembre el trazado de un AVE sin fecha de llegada

Sobre la mesa hay dos alternativas: una sería que las vías vayan bajo tierra desde Barrio Peral hasta Víctor Beltrí y la otra que la alta velocidad llegue a la ciudad a través de Los Camachos.

Técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) visitaron ayer el municipio de Cartagena para analizar sobre el terreno el trazado que debe seguir el AVE para llegar a la ciudad. El delegado del Gobierno, Diego Conesa, indicó durante esta visita con los técnicos al polígono de Los Camachos que el Ministerio de Fomento quiere anunciar a mediados del próximo mes de septiembre la planificación conjunta de la llegada del AVE a la Región, incluyendo el trazado definitivo para Cartagena.

No obstante, Conesa no concretó en qué fechas está prevista que la alta velocidad sea una realidad para la ciudad portuaria. Algo que sigue siendo una incógnita. Al hilo de esto, el presidente de la patronal comarcal de empresarios COEC, Pedro Pablo Hernández, manifestó que esperamos que esta nueva opción no se vaya mucho más allá de la fecha que ya teníamos, que era finales de 2021. Por su parte, el portavoz del PP local, Francisco Espejo, criticó que el AVE está «paralizado», al no haber «claridad» en qué proyecto hay en sustitución del trazado en superficie que la sociedad Cartagena Alta Velocidad desestimó el pasado jueves. Con esta decisión, se cumplió la voluntad vecinal refrendada por el pleno del Ayuntamiento de Cartagena. De modo que el AVE tendrá que llegar soterrado sí o sí y las mercancías no podrán transcurrir cerca de núcleos de población.

En principio, a falta de confirmación oficial por parte de las administraciones, se barajan dos posibles opciones, que, a su vez, pueden combinarse entre ambas o, incluso, verse modificadas sustancialmente; siempre y cuando se respeten las líneas rojas aprobadas por el pleno municipal. Una sería que la línea de alta velocidad llegase hasta el polígono de Los Camachos, donde estará la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL), y que desde ahí se bifurque, yendo la línea de pasajeros hasta Cartagena en paralelo a la carretera de La Unión, evitando los terrenos contaminados de El Hondón. En este planteamiento el trazado de las mercancías circunvalaría la localidad de Alumbres en su camino hacia Escombreras. La otra opción sería que las vías vayan bajo tierra desde Barrio Peral hasta la estación de Víctor Beltrí, siguiendo el trazado actual del tren. Esta última alternativa tomaría como base la planteada en el año 2006, pero alargando el tramo soterrado, que solo llegaba hasta el puente de Torreciega, con el fin de no crear una trinchera entre las zonas residenciales que atraviesa. No obstante, esta opción requiere encontrar una ruta para las mercancías que se aleje del núcleo urbano.Así las cosas, los técnicos tienen de plazo este verano para dilucidar el trazado idóneo, en base a sus costes y los plazos de ejecución.

El delegado del Gobierno destacó el «consenso» alcanzado con los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac), pero aclaró que la llegada de la alta velocidad a la ciudad portuaria es una actuación en la que «apenas hay nada hecho». Por ello, apostó por trabajar en acciones que mejoren las comunicaciones con el «auténtico foco industrial» que representa Cartagena, en su opinión, incidiendo no solo la llegada del AVE sino en el Corredor Mediterráneo y en las Cercanías, que calificó como «prioridad absoluta» del Gobierno central del socialista Pedro Sánchez. Por su parte, la alcaldesa Ana Belén Castejón destacó la «agilidad» de Fomento respecto a las peticiones municipales.

Por otro lado, el presidente de la Favcac, Leandro Sánchez, que también transmitió a los técnicos la postura vecinal, señaló que es la «primera vez» que se han tenido en cuenta las propuestas y reivindicaciones vecinales, que reclaman acabar con la «división» de la ciudad por las «barreras ferroviarias», así como por una estación intermodal que termine con la «separación de algunos barrios deprimidos».

Por último, la visita provocó el malestar del partido MC Cartagena, cuya concejal, María José Soler, acusó a Castejón de «vetar» su presencia en la reunión a la que asistieron técnicos de Adif, el Gobierno local, Conesa y representantes vecinales y empresariales.