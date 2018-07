La UPCT defiende que el tanque de nitrógeno es legal

La Universitaria Politécnica de Cartagena (UPCT) defiende que tiene todos los permisos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma para tener un tanque de nitrógeno en los exteriores de su edificio I+D+i de Antiguones, tras las dudas planteadas por los vecinos del Barrio Universitario sobre la legalidad del mismo, al considerarlo «peligroso» por encontrarse junto a sus casas.

Los residentes se quejan también de que no pueden dormir por los ruidos. En 2016 el Ayuntamiento midió las emisiones de los sistemas de refrigeración y en 2017 de las turbinas de extracción del laboratorio, determinando que no sobrepasaban el límite legal. No obstante, en el informe municipal se dice que las casas están a 20 metros de estos aparatos, pero los vecinos denuncian que solo hay 4 metros. Han solicitado esta semana una nueva medición.