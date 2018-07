Exigen mejorar la seguridad de la Cueva del Agua para evitar un susto como el de Tailandia

También reclaman mejorar la cartelería del lugar.

La Cueva del Agua, situada en Isla Plana (Cartagena), es una joya natural geológica sumergida, según los expertos. Este lugar único al que acuden buceadores de todo el mundo para sumergirse en sus casi tres kilómetros de cavidades se ha cobrado también varias vidas humanas. A principios de los 90 murieron allí ahogados dos buceadores. Además, dos guardias civiles perdieron la vida en estas aguas salobres en 1996, y, ya más reciente, en 2010, un buceador deportivo también falleció en este enclave al que se accede a pie, pero que solo es posible descubrir bajo el agua.

A raíz del suceso acontecido en Tailandia, en el que han sido rescatados doce niños de un equipo de fÚtbol y su entrenador, tras quedar atrapados varios días en una cueva, el partido MC Cartagena hace énfasis sobre el estado en el que se encuentra la Cueva del Agua. La formación cartagenerista quiere trasladar a las administraciones competentes la necesidad de reforzar el protocolo de seguridad para evitar accidentes.

No obstante, expertos como Miguel Angel García, fundador del club de buceo Planeta Azul de Cabo de Palos, sostiene que no hay tal riesgo para la población en general. «A la Cueva del Agua solo acceden experimentados espeleobuceadores, que son conscientes de que es necesario triplicar los mecanismos de seguridad para hacer una inmersión segura en este tesoro subacuático. Solo entra gente con conocimiento técnico», recalca el buceador. Al lugar se accede únicamente a través de un sendero. García reconoce que hay gente que entra a la cueva para darse un chapuzón en una pequeña zona de agua que hay. De todos modos, incide en que es «imposible» transitar la cueva e a pie, ya que la «única» manera de moverse en ella es buceando, y para eso hace falta tener material sofisticado. «La cueva no tiene una siniestralidad significativa, porque la gente le tiene mucho respeto tras los casos de muerte que ha habido», dice

MC Cartagena quiere que haya mayor información y visualización de cartelería con descripción de las características de la cueva, así como que exista un protocolo para que los buceadores que entren comuniquen con antelación su plan al Centro de Coordinación de Emergencias 112. Asimismo, pide adecuar su emplazamiento y que se valle el espacio de protección con material coexistente o iluminación.

Pedro Celdrán, vocal de MC Cartagena en la Junta Vecinal de Isla Plana - La Azohía, solicitará hoy al pleno de este organismo que inste al Ayuntamiento de Cartagena a que sea el coordinador de la reunión y de la futura mesa de trabajo sobre la Cueva del Agua. Su intención es que se dé traslado a las distintas administraciones competentes en la materia: la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma, la Concejalía de Deportes, las federaciones de Actividades Subacuáticas y Espeleología y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Así, Celdrán pretende llevar a cabo una estrecha colaboración para la ejecución de medidas protocolarias de uso y actividades deportivas, además de la mejora y adecuación del entorno de la Cueva del Agua de Isla Plana. Por último, demandará que, una vez recabadas las propuestas por los integrantes mencionados, se elabore un proyecto material y de ejecución de medidas concretas.