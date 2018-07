Vecinos de La Aljorra piden que la guardería sea de gestión municipal

El colectivo vecinal de La Aljorra emitió ayer un comunicado en el que reclaman que el Ayuntamiento asuma la gestión del Centro de Atención a la Infancia de la localidad, ya que, según los residentes no existen garantías de que la guardería vaya a abrir el próximo curso.

No obstante, desde la Concejalía de Educación indicaron que el cierre del centro debe de notificarse al propio Ayuntamiento y, de momento, nadie lo ha hecho. Además, la asesoría jurídica del Ayuntamiento dice que no se puede cerrar si no hay acuerdo entre la empresa que lo gestiona y el Gobierno local, por lo que tranquilizaron a las familias. «Este año no puede cerrar», afirmaron desde el Consistorio.

Asimismo, fuentes consultadas señalaron que, de momento, el Ayuntamiento no puede asumir el centro, ya que los presupuestos de este año no lo contemplan.