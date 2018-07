Gómez y Aznar dicen adiós al Ayuntamiento y se unen al equipo de Diego Conesa

Los cambios en el consejo de Gobierno local no cesan, y es que según ha podido confirmar LA OPINIÓN, los ediles socialistas Francisco Aznar y Obdulia Gómez, responsables del área de Desarrollo Sostenible y Función Pública, y de Calidad de Vida y Bienestar, respectivamente, tienen los días contados al frente de sus concejalías.

Ha sido el actual delegado de Gobierno, Diego Conesa, quien ha movido los hilos para llevarse a ambos concejales a sus filas. «El delegado de Gobierno nos ha pedido que estemos en su equipo», señalaba Gómez, que puntualizaba que «el cargo que me han ofrecido sería dentro del área de Agricultura y Pesca». Por su parte, Aznar señala que «aún no sé qué cargo ocuparía, porque Diego Conesa todavía tiene que encajar las piezas de toda la gente implicada».

Ambos coinciden en manifestar su sentimiento de «orgullo, honor y satisfacción» ante la petición del hombre recientemente avalado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para capitanear el socialismo en la Región.

Aznar se autodefine como «un hombre de partido» y sostiene que «me incorporaré al área donde se me requiera, ya que es un orgullo estar a disposición del partido, en lo bueno y en lo malo, y no tengo miedo al trabajo, creo que es un nuevo reto».

Por su parte, Gómez detalla que tuvo que «pensar y meditar bien» el ofrecimiento antes de dar su respuesta afirmativa: «Yo soy funcionaria de carrera de la Consejería de Agricultura y tenía que asegurarme de que con este cambio de puesto pudiera mantener la reserva de plaza que tengo para no ponerla en riesgo». Señala que «ahora, al estar en un cargo electo no estoy de excedencia sino que se trata de una situación 'especial' y me he tenido que enterar de qué manera podía seguir manteniéndolo; por eso no me tiré de golpe a decir que sí», y apunta que se ve «capaz de desarrollar las funciones propias del puesto».

Cambios para final de mes

Aunque los plazos en los que se hará efectiva la salida de los concejales del Ayuntamiento para incorporarse a sus nuevos cargos aún no están definidos, los ediles divagan acerca de que pueda concretarse «para final de este mes».

La todavía concejala de Deportes explica que «ahora Diego me ha pedido que presente mi currículum actualizado y hay que mover muchos papeles». «No tengo ni idea de plazos pero calculo que posiblemente para final de este mes». Apostilla que «mientras tanto, soy concejala del Ayuntamiento a pleno rendimiento y me voy a mantener al 100% en mi puesto».

Aznar añade que «el nombramiento lo tiene que hacer el Consejo de Ministros, así que eso puede ser el viernes que viene o a final de mes, pero creo que para cuando acabe julio estará hecho el cambio».

Silencio ante la primera crisis

Para esta Redacción fue imposible confirmar quiénes ocuparán los cargos que dejarán los ediles, ya que ante esta primera crisis de Gobierno en solitario, desde Alcaldía decidieron no hacer declaraciones. No obstante, según la lista con la que se presentaba el PSOE a su candidatura en los comicios de 2015, el número siete y el ocho - es decir, los siguientes para tomar posesión de un cargo - corresponden a Mercedes García Gómez, que es presidenta de la Asociación Cultural que dirige el Teatro Apolo de El Algar, y Manuel Mora Quinto, actual gerente del consejo rector de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE). Se desconoce si se mantendrían intactas las competencias de cada área o si habrá alguna modificación.

Cabe recordar que Francisco Aznar está a cargo de una concejalía de gran peso dentro del ejecutivo local, ya que es responsable de Interior, Seguridad, Transparencia y Urbanismo. Por su parte, Obdulia Gómez se despedirá del cargo de edil de Consumo, Sanidad, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Deportes. Los que ocupen sus posiciones tendrán menos de un año para adaptarse a la concejalía y para desarrollar el trabajo y las tareas de cada una de las áreas, puesto que las elecciones municipales están previstas para mayo de 2019.