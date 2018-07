Piden la dimisión de una edil de MC investigada por la Fiscalía

La Fiscalía ya ha iniciado la investigación sobre la adjudicación de obras por parte del Ayuntamiento entre los años 2015 y 2017 de la que un empresario anónimo informó al Ministerio Público en diciembre señalando que el Gobierno local había troceado y firmado contratos menores con tres empresas vinculadas de alguna forma con MC. Así, el primer paso de la Fiscalía ha sido llamar a declarar en calidad de investigada a la concejal de MC Isabel García, al frente del área de Hacienda en aquellas fechas, y a la jefa del servicio de Contratación. Ambas están citadas para el día 17 en el Palacio de Justicia.

Una decisión que abre el procedimiento iniciado en diciembre y que ya llevó a la Fiscalía a solicitar documentación al Ayuntamiento en enero de este mismo año. No obstante, al parecer, la no remisión del requerimiento al Ministerio Público ha llevado a la citación de las responsables del área. De hecho, desde MC acusaron al Consistorio de no enviar la documentación «para que nos citen a dar explicaciones». Ayer mismo, la alcaldesa Ana Belén Castejón señaló que abrirá una investigación interna en el Ayuntamiento para ver por qué no se ha remitido la información solicitada a la Fiscalía. «Soy la máxima responsable del Consistorio y quiero saber qué ha pasado», precisó Castejón, quien recordó que «siempre hemos colaborado con la Justicia y lo seguiremos haciendo».

Sobre si tomará medidas sobre la funcionaria llamada a declarar como investigada por este asunto, la regidora solo indicó que respeta el proceso judicial y eludió hablar de funcionarios en los medios.

No obstante, las reacciones a la citación de la edil García ante la Fiscalía, tanto el PSOE, en el Gobierno local, como PP y Ciudadanos no tardaron en exigir medidas por parte de MC para apartar a la concejala del grupo municipal.



Piden la dimisión

De hecho, los socialistas emitieron un comunicado en el que exigió «la dimisión de García por las presuntas irregularidades que cometió en la adjudicación de contratos menores». «Nos parece incomprensible que, después de todas las falacias y acusaciones que los concejales de MC han vertido en contra del actual equipo de Gobierno e incluso del resto de ediles de la oposición, la Fiscalía llame a declarar como investigada a García y se agarre con uñas y dientes a su sillón de concejala», dijo la portavoz socialista, Obdulia Gómez.

Desde el PP, su portavoz, Francisco Espejo, dijo que «López y sus concejales tendrán que explicar por qué el partido que se vendió como adalid de la transparencia y que prometió que todos los contratos menores irían a la Mesa de Contratación está ahora investigado por su gestión al frente del Ayuntamiento» y añadió que «López tendrá que dar las mismas explicaciones que estaría pidiendo si otro partido, sobre todo, el PP, fuese el investigado».

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, reseñó que «ante casos como este supuesto amaño de contratos a personas afines al partido de MC, no podemos mantenernos al margen ni ser benévolos, la ciudadanía no se merece eso» y se preguntó «cómo actuará y qué código ético seguirá MC al tener a una investigada entre sus filas».

Desde la formación cartagenerista señalaron que «desde hace años colaboramos activamente con el Ministerio Público en sus investigaciones, y en este caso no será distinto, daremos todas las explicaciones que nos soliciten porque el Ayuntamiento no ha querido colaborar».