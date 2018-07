Cartagena se alza para contar "cuanto antes" con una Ciudad de la Justicia

Absolutamente insostenible. Así definen abogados, procuradores, graduados sociales, empresarios y vecinos la situación judicial de Cartagena y su Comarca. La dificultad de crear nuevos órganos judiciales y su puesta en funcionamiento por la falta de espacio, la dispersión de los juzgados o instalaciones y medios obsoletos han provocado que la «sociedad civil» de Cartagena tome la iniciativa para demandar «una necesidad imperiosa»: la Ciudad de la Justicia.

Esa unión se representó ayer en la firma de un manifiesto por parte de los colectivos citados en la sede del Colegio de Abogados de Cartagena, principal artífice de esta «plataforma», como la nominó el decano de los letrados,. Antonio Navarro Selfa. El documento recoge que «con más población que dos tercios de las capitales de provincia de España, Cartagena no puede disponer de menos servicios que las mismas por el hecho de no serlo». «No queremos ser más en materia de Justicia que otras ciudades que son capital de provincia con menos población, pero desde luego no podemos aceptar ser mucho menos, como ocurre ahora», indicó Navarro Selfa.

Asimismo, el manifiesto también cita las necesidades urgentes del partido judicial de Cartagena, que abarca a unas 400.000 personas. «Necesitamos un Juzgado de Menores, uno para asumir los asuntos de las cláusulas suelo y otro de lo Mercantil», dijo el decano de los abogados. Sobre éste último, Navarro Selfa señaló que el Tribunal Superior de Justicia ha solicitado un tercer juzgado para la Región y precisó que debería situarse en Cartagena, ya que la comarca supone el 30% del PIB de la Comunidad Autónoma.

También, fuera del orden jurisdiccional, pero en materia de servicios al ciudadanos, el manifiesto cree necesaria la implantación de un Registro Mercantil, una oficina de la Inspección de Trabajo y una delegación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En este sentido, el decano de los letrados explicó que carecer de la delegación hace que un ciudadano pueda esperar hasta dos años para saber si tienen derecho a litigar con justicia gratuita o si tienen que pagarla.

La intención del colectivo firmante es hacer llegar el manifiesto tanto a la alcaldesa Ana Belén Castejón; al delegado del Gobierno, Diego Conesa; y al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para exigir un impulso al proyecto.



Visitas a los ministerios

La primera entrega se produjo ayer mismo, en un encuentro entre Navarro Selfa y Castejón. La regidora indicó tras la reunión que en breves fechas pedirá entrevistas con los ministerios de Justicia y Defensa para tratar de acelerar todo el proceso. Y es que, la propuesta de Castejón es solicitar a Defensa el uso de la Factoría de Subsistencias de la Armada, en la calle Reina Victoria, para acoger la Ciudad de la Justicia. «Es la mejor opción, pero si no puede ser no descansaremos en encontrar otros terrenos, municipales o no, para desarrollar las instalaciones», dijo la alcaldesa.

De hecho, los letrados han reclamado una reunión de la Mesa de la Justicia para poner en común estas cuestiones.

También los partidos políticos apoyaron la reivindicación del colectivo. PP y MC acudieron a la firma del manifiesto y Ciudadanos emitió un comunicado con su compromiso.