Apremian al Gobierno central para que solucione el deterioro de la batería Fajardo

La batería Fajardo necesita arreglos de forma urgente. Así lo estima un informe de la Dirección General de Bienes Culturales que la Consejería de Cultura ha remitido al Ministerio de Defensa, propietario de la fortificación, y que recoge el desplome de garitas en las instalaciones, humedades en el forjado de madera y la pérdida de tejas en algunos edificios, entre otros desperfectos.

La propia consejera de Cultura, Miriam Guardiola, explicó ayer a LA OPINIÓN que desde su departamento velan por que el Patrimonio Cultural de Cartagena y del resto de la Región es una prioridad para el Gobierno autonómico, por lo que confía en que la respuesta de Defensa sea «lo más rápido posible». Guardiola también indicó que el objetivo de su Consejería es «que todos los edificios que conforman el Patrimonio Cultural de la Región estén en perfectas condiciones» y recordó que la batería de Fajardo está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).

Ahora, el Gobierno central tendrá que responder a este informe y decir qué acciones va a llevar a cabo sobre la fortificación. Será entonces cuando Bienes Culturales analice esas medidas y emita su visto bueno u otras acciones a llevar a cabo.

La situación de la batería Fajardo también llegó ayer a la Asamblea Regional mediante una interpelación de Ciudadanos a la propia titular de Cultura. En ella, desde la formación naranja reclamaron una explicación sobre los motivos por los cuales la batería Fajardo de Cartagena está sufriendo «un deterioro irreversible»

El diputado regional de Ciudadanos Juan José Molina denunció que «no se han tomado las medidas necesarias para evitar la degradación de esta construcción, que en agosto de 1997 fue declarada Bien de Interés Cultural, por lo cual queda protegida por la Ley 4/2002 del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia». El diputado fue más allá y afirmó que «el Gobierno regional no ha realizado ninguna actuación para evitar su degradación, y a tenor de lo expresado por la consejera de Cultura ha quedado claro que no tienen ni idea de lo que van a hacer». No obstante, Guardiola se defendió afirmando que el informe de Bienes Culturales ya debe estar en el Ministerio de Defensa, que es quien debe hacerse cargo de los arreglos en la fortificación.

Aún así, Molina recordó que el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados presentó una enmienda a los presupuestos, en virtud de la cual se habilitaba una partida de un millón de euros para rehabilitar las baterías de costa de Cartagena, y que el pasado mes de mayo el grupo municipal de la formación naranja en Cartagena presentó una iniciativa para que se ejecutara la enmienda que fue aprobada con el voto a favor del Partido Popular, «pero no ha servido de nada ante la pasividad del Gobierno regional, y es lo que es peor, es que ya dan por sentado que este dinero se va a perder, lo que demuestra una vez más su ineficacia».



Un hotel

Finalmente, el diputado de Ciudadanos reseñó que existen propuestas muy interesantes para poner en valor la batería Fajardo, como la construcción de un parador «que sería una forma muy digna de dinamizar una ciudad que tiene una historia y un patrimonio que son únicos».

De hecho, el ayuntamiento dispone de un proyecto del arquitecto José Manuel Chacón para crear un hotel en la batería desde el año pasado. El arquitecto indicó entonces que lo llevaba al Consistorio «por si puede servir para algo».

Desde el Ejecutivo local, conformado entonces por MC Y PSOE, habían iniciado los trámites para la cesión de la instalación por parte del Ayuntamiento. «El Ministerio está dispuesto pero con condiciones», explicó la ya exconcejala de Patrimonio, Isabel García, quien aseguró que se debían analizar estas condiciones y tomar el acuerdo en Junta de Gobierno, aunque poco más se ha avanzado en el asunto.