La opción de que la ruta ciclista europea pasara por Cartagena no era válida

El trazado del EuroVelo 8, ruta ciclista europea que debe unir Cádiz con Atenas sobre dos ruedas, sigue dando que hablar. Tanto es así que ayer la Consejería de Turismo de la Región aclaró que la decisión de hacer que el recorrido vaya por el interior de la Comunidad y no por la costa -por donde discurre el itinerario durante el resto del trayecto- responde a las propias condiciones de la ruta, propuestas por los diseñadores del trazado, la Federación Ciclista Europea.

Así lo indicaron fuentes del propio departamento regional, que puntualizaron que existían dos propuestas de recorrido, aunque la que pasaba por Cartagena contaba con un trazado principal y ramales, algo que no aceptaba la organización. «No estamos en contra de que la ruta vaya por Cartagena, pero los diseñadores de la ruta indicaron, específicamente, que no tuviera ramales, que se centrara en un recorrido principal, por lo que la opción de la costa no cumplía este requisito». Por ello, la Consejería de Turismo se decidió por la segunda opción, por el interior y pasando por la ciudad de Murcia, ya que ésta no contaba con ramales.

No obstante, desde los clubes ciclistas de la Región siguen afirmando que el recorrido natural de la ruta debe ser por la costa Mediterránea. Por ello, tal y como publicó ayer La OPINIÓN, los colectivos ya han anunciado que elaborarán un trazado alternativo. «No estamos de acuerdo y por eso los colectivos de la Región vamos a hacer un recorrido nuevo que pase por la costa y se lo plantearemos al Instituto de Turismo. Si dicen que no, seguiremos peleando», señaló el presidente de Vía Libre Cartagena, José Ángel Vivancos.