Críticas por la parálisis del Plan de Seguridad Vial de Cartagena

«El Gobierno de Cartagena demostró en el último Pleno ordinario que no solo no ha iniciado todavía el Plan de Seguridad Vial para el municipio, tal y como le obliga un acuerdo plenario de septiembre de 2017, sino que además no tiene intención de ejecutarlo en el futuro». Así lo sentencia Manuel Padín , portavoz de Ciudadanos, haciendo hincapié en la respuesta que dio el concejal de Seguridad e Interior, Francisco Aznar , en la última sesión plenaria por este tema.

La formación naranja logró el 28 de septiembre del pasado año sacar adelante por unanimidad una moción que obligaba al Gobierno local a diseñar un plan de seguridad vial y de visibilidad de los pasos de peatones del municipio. Sin embargo, ahora denuncia que Aznar no ha informado de cómo piensa resolver la falta de visibilidad de los pasos de peatones, «ni dio plazos, ni adelantó la inversión que piensa dedicar a este trabajo, a pesar de que, así lo aseguró, ya tenía identificados los cruces peatonales de poca visibilidad». Padín lamenta que «eso nos hace pensar que no tienen ninguna intención, no solo de cumplir en sus términos nuestra propuestas de crear un plan priorizado de necesidades, sino de eliminar estos puntos peligrosos en nuestras calles». En cuanto a los plazos para poder ejecutarlo, el Gobierno hace referencia a la falta de una aprobación definitiva de las cuentas municipales, «pese a que no ha reservado ninguna partida específica en el texto presupuestario aprobado de manera provisional», aseguran desde Cs.



«Con relación a los atascos a partir de las 14,00 horas en Cartagena, Aznar se excusó diciendo que se trata de algo común en las grandes ciudades, a pesar de que fuentes policiales han asegurado que estos atascos se deben, en buena medida, a la descoordinación en cambios de turno de los agentes».



Consultadas fuentes municipales por parte de esta Redacción, el edil Francisco Aznar declaró que «ya contesté en el pleno y no tengo nada que añadir».