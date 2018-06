Le roban el bote de las propinas a las camareras de una cafetería del Icue

Los comerciantes se quejan de que hay timadores que intentan engañarles con el cambio

En los tiempos que corren ni las propinas están a salvo de convertirse en el botín de un avispado ladrón. Las camareras de una cafetería del centro de la ciudad, situada en las inmediaciones del Icue, fueron víctimas del hurto de su sobresueldo del día. En total, según relatan las propias afectadas, el montante total de lo perdido ronda los 100 euros.

Cuentan que, pasadas las ocho de la tarde del miércoles, un hombre, de unos 30 años, con «malas pintas», por su aspecto descuidado, entró al establecimiento y se sentó en una de las mesas. Pidió un vaso de agua y estuvo esperando un buen rato mientras observaba el entorno de la caja registradora. Al poco tiempo de entrar, las dependientas le emplazaron a que se marchara del local, pero esta persona rechazó la petición de las trabajadoras, quedándose en el interior del negocio.

Pese a que las camareras apuntan que ya están acostumbradas a lidiar con descuideros así y reconocen que no le quitaron la vista de encima, en un abrir y cerrar de ojos el hombre logró hacerse con el bote de las propinas y salió corriendo rápidamente del establecimiento, sin que nadie pudiera detenerlo.

La cafetería ha denunciado los hechos y ha presentado como prueba la grabación de las cámaras de seguridad. «Solemos tener controladas a seis o siete personas que suelen ir por el centro para robar cualquier cosa, pero esta en concreto era la primera vez que la veíamos en nuestro negocio», comenta una de las trabajadoras. La empleada reconoce resignada que «tal y como están las cosas no nos queda más remedio que servir a la clientela y permanecer con los ojos bien abiertos para vigilar que no nos roben nada». No obstante, la camarera reconoce que «hay bastante presencia policial por el centro», y que se sienten «seguras» pese a este robo. Además, cuenta que en varias ocasiones han tenido que salir corriendo detrás de un ladrón que les ha robado algún producto de los que tenían expuesto para su venta en la vitrina frigorífica.

Al margen de esto, otro de los comerciantes de esta zona del casco histórico apunta que mínimo un par de veces al mes va gente a su negocio con intención de timarle con el cambio. «Son muy profesionales, lo hacen muy bien, empiezan dándote un billete, luego te dan las monedas, te dicen las vueltas que son, luego son otras, y al final te lían y acaban engañándote», destaca el vendedor, que apostilla también que «ya es difícil colármela, porque estamos muy atentos».

Por otra parte, LA OPINIÓN pudo comprobar el jueves cómo una mujer vendía ropa íntima supuestamente sustraída en tiendas del centro a las chicas que están tomando el fresco en la calle Cuatro Santos y que los vecinos aseguran que ejercen la prostitución en inmuebles de esta céntrica vía. Al parecer, las prendas incluso podían haber sido sustraídas previo encargo.