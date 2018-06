El pleno pide la destitución de Aznar pero la alcaldesa se niega a cesarlo

Un total de 18 concejales de 27 exigieron ayer en el pleno municipal la dimisión del concejal de Desarrollo Sostenible, Francisco Aznar, «por su nefasta gestión en las áreas de Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Personal», y por tener una «piscina ilegal en una casa de su propiedad». Fue el resultado de la moción presentada por la concejala del PP Esperanza Nieto, que contó con el apoyo de MC y Ciudadanos, además de los propios populares, la abstención de Cartagena Sí Se Puede, y los votos en contra del PSOE.

Nieto explicó en su iniciativa que el concejal socialista «ha perjudicado especialmente a comerciantes y hosteleros» porque no ha sabido velar por el cumplimiento de la normativa sobre las terrazas y, «sobre todo, por su completo abandono en materia de seguridad ciudadana y personal».

La edil del PP afirmó que el Plan Estratégico de la Policía Local, puesto en marcha por Aznar, ha sido «uno de los grandes fracasos» de la actual legislatura «porque no ha servido para organizar los servicios ni para mejorar la seguridad en el municipio».

Asimismo, en materia de Personal, Nieto lamentó que el concejal haya sido «incapaz» de organizar los servicios y haya buscado la «paz sindical a costa de realizar la mayor subida en horas extraordinarias de la historia del Ayuntamiento», cuyo balance ha sido, en su opinión, un gasto de dos millones de euros y los peores resultados.

Finalmente, la edil del PP criticó la «irresponsabilidad» de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, quien adelantó en el mismo pleno que no va a cesar a Aznar, al nombrarlo edil competente en Urbanismo, departamento que debe resolver respecto de un expediente para legalizar una piscina de su propiedad que se tramitó como balsa de riego.

Por su parte, la concejal de MC y exsocia de Gobierno de Aznar, con el que compartió el área de Hacienda durante más de dos años, Isabel García, consideró que el edil socialista «no ha estado a la altura» en concejalías «para la que no está preparado». «Si hubiera tenido un mínimo de dignidad no hubiéramos tenido que pedir su dimisión», añadió. Asimismo, durante el debate de la moción, García emplazó al PP no a presentar una iniciativa para pedir la dimisión de Aznar si no están de acuerdo con el Gobierno de Castejón, sino a presentar una moción de censura. «Anímense y presenten una moción de censura, como Pedro Sánchez; igual se llevan una sorpresa», señaló a la bancada popular, cuyos 10 concejales más los 5 de MC daría mayoría absoluta en el pleno.

Desde Ciudadanos, que también apoyó la petición de dimisión, su portavoz, Manuel Padín, lamentó el debate planteado por PP y PSOE, y se mostró disconforme con los reproches de ambos partidos cuando tienen ejemplos de mala gestión y malas prácticas. «Ya está bien de rojos y azules», agregó.

Estilo panfletario y grotesco

Y es que, la portavoz del PSOE, Obdulia Gómez, al defender su voto en contra y a su compañero de bancada, reprochó al PP el «estilo panfletario y grotesco» de una iniciativa que, en su opinión, tiene «falsedades y mentiras» respecto a la gestión de Aznar al frente de su concejalía.

Igualmente, insinuó que la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural «no tiene interés en cerrar el asunto de la piscina» y contestar a las alegaciones presentadas por el concejal sobre la tramitación del expediente infractor por utilizar la balsa solicitada como piscina de recreo.

Y es que, según indicaron tanto Gómez como Nieto en sus argumentaciones, el Gobierno regional tiene en su mesa un expediente sobre las obras que llevó a cabo Aznar para enmendar el error cometido al construir una piscina donde había solicitado una balsa de riego. La edil socialista explicó que «la Dirección General emitió un informe ambiguo sobre el que Aznar reclamó más concreción, aunque aún no ha obtenido respuesta». Por su parte, Nieto dijo que la resolución de Regadíos y Desarrollo Rural fue contraria a las obras de corrección llevadas a cabo. Desde el departamento regional no se pronunciaron, pese al requerimiento de esta Redacción.