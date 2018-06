Juancho recae en su enfermedad

Después de ganar una batalla, Juancho Serrano tiene que volver a luchar contra su enfermedad. El joven cartagenero, que padece Leucemia linfoblástica aguda, ha sufrido una infección en la médula que le trasplantaron en diciembre. "Los médicos me dieron la triste noticia el lunes. Ahora me toca volver a repetir todo el proceso, voy a estar un mes y medio o dos meses ingresado en el hospital Morales Meseguer", comenta el joven cartagenero. Asimismo, señala que los facultativos aún no le han asegurado si será necesario que se someta a otro trasplante de médula, ya que todavía hay posibilidades de seguir un tratamiento para curar la médula dañada.

Juancho ha creado un canal en el portal de vídeos Youtube para narrar el día a día de esta nueva batalla que tiene que librar contra esta enfermedad. "A través de mis vídeos quiero que la gente se conciencie de lo importante que es donar médula", concluye el chico de 20 años.