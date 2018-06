Trips pide perdón a los jóvenes a los que impidió su entrada a la discoteca

La Discoteca Trips ha anunciado que iniciará una investigación interna "para certificar que la no admisión de los jóvenes marroquíes no respondió a una discriminación por razones de etnia, nacionalidad o cultura". La sala se refiere al incidente originado la noche del pasado viernes 15 de junio, cuando, según denunciaron los afectados, alumnos de 2º de Bachiller del instituto Pueblos de la Villa de Fuente Álamo que celebraban su fiesta de graduación, el portero del local no les permitió pasar "porque somos marroquíes".

Asimismo, la discoteca ha querido "pedir públicamente disculpas a los jóvenes en la medida en que se hubieran sentido ofendidos al interpretar razones discriminatorias", según el comunicado emitido por la sala.

Por último la Discoteca Trips ha reiterado "su compromiso con los valores de tolerancia y el respeto, como demuestra su implicación desde hace muchos años, en proyectos de ayuda al desarrollo en países musulmanes". De hecho, el gerente de la sala, Alfonso Torres, ha sido distinguido con varios reconocimientos que acreditan su compromiso con esta cultura, han indicado desde la sala.