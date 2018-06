Riego de emergencia para los árboles reforestados en el cerro de Los Moros

«No podíamos estar de brazos cruzados cuando estaban a punto de morir los 1.500 árboles que plantamos, junto al Ayuntamiento, el pasado diciembre para reforestar la ladera del cerro de Los Moros». Por eso, desde la asociación CreeCT, impulsora de la iniciativa, tomaron cartas en el asunto, contrataron una cuba de 10.000 litros de agua y acudieron a la zona a regar los ejemplares.

Y es que, según indicaron, desde que se llevó a cabo la plantación, los árboles no han sido regados por parte del Consistorio cartagenero, pese a que técnicos municipales han afirmado que se trata de un trabajo fácil de llevar a cabo. De hecho, desde el colectivo CreeCT lo comprobaron ayer, tras contratar la cuba y acudir a la zona a vaciar el camión y llenar de vida los ejemplares. «Hemos comprobado que algunos árboles habían muerto, pero no por causa de la falta de agua, sino porque es normal en estas plantaciones», indicaron. No obstante, precisaron que «la situación de los ejemplares era preocupante por la falta de agua y no podíamos fallar a las 350 personas que nos acompañaron en diciembre para llevar a cabo la plantación».

En este mismo sentido, desde la asociación afirmaron que «no vamos a dejar que se mueran los árboles y, si no hay ningún paso al frente por parte del Ayuntamiento, como ha ocurrido desde diciembre, vamos a ser nosotros, con nuestros recursos, los que garanticemos la supervivencia de los ejemplares contratando cubas cuando haga falta», pese a que indicaron que había un compromiso de regar, al menos, un año.

Mesa de la Reforestación

Desde el colectivo reclamaron que se convoque cuanto antes la Mesa de la Reforestación para poner sobre la mesa las necesidades del municipio. Una mesa que desde Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) también se ha reclamado su puesta en marcha de nuevo. De hecho, la formación morada recordó que la última se convocó en noviembre y anunció que ha solicitado a través de la oficina de Registro, que sea convocada a la mayor brevedad. Una petición que se suma a las ya formuladas por MC y por Ciudadanos. «Lamentamos la evidente dejación del actual gobierno socialista, aparentemente voluntaria, en el cuidado de la cubierta vegetal del municipio», indicó el concejal de MC, Francisco Calderón.

Desde Ciudadanos incluso presentaron un ruego en el último pleno para que se regara de urgencia el cerro de Los Moros, pero aún no se había llevado a cabo.