La decepción de los empresarios

Decepcionados. Así se encuentran los empresarios de Cartagena debido al «ritmo lento» de todos los proyectos de infraestructuras relacionadas con la comarca, como la llegada del AVE, la construcción de la Zona de Actividad Logística (ZAL) o el Corredor Mediterráneo. El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Pedro Pablo Hernández, hizo un llamamiento a la Comunidad, con motivo de la celebración de la asamblea general de la patronal, para que se aceleren todas las infraestructuras previstas para Cartagena, que «no han estado parados, pero no han avanzado al ritmo deseable».

En este sentido, Hernández aseguró que «este ritmo es inasumible para la economía y el tejido productivo de esta región y esta comarca». «Estos retrasos son inaceptables y urgimos a acelerar todas y cada una de las infraestructuras pendientes», añadió.

Concretamente, respecto a la alta velocidad, el presidente de COEC se mostró convencido de que el consenso es «la mejor manera de trabajar por la pronta llegada del AVE». El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien acudió a la asamblea general, al igual que la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, recogió el guante de Hernández y pidió al Ayuntamiento de la ciudad que se decida «por un proyecto claro, pues se han elaborado tres diferentes en tres años y el último de ellos tendrá que pasar ahora todos los trámites administrativos», aunque confió en que se solventen «lo ante posible para poder poner en marcha el proyecto».

En este sentido, Hernández también estimó positivo el nombramiento del socialista Pedro Saura como nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, a quien COEC ya ha solicitado una reunión, y a quien alentó a que «traiga el AVE a Cartagena, por donde se estime mejor y a donde se considere más oportuno, pero que lo traiga ya, con urgencia, en el menor plazo posible, porque no podemos asumir el alto coste de oportunidad, el freno al crecimiento económico de la comarca y a la generación de empleo que ello supone».

Por su parte, Castejón compartió la preocupación por la «lentitud» en el avance de las infraestructuras y lamentó que «en más de una legislatura no ha habido ninguna nueva noticia sobre la alta velocidad». «Cartagena no puede esperar más y no voy a cambiar el ritmo de exigencia» hacia el Ejecutivo central en este asunto, dijo.

Igualmente, el presidente de COEC apuntó que «no es aceptable» el retraso administrativo que está sufriendo el puerto de El Gorguel y, en lo que respecta al Corredor Mediterráneo, recalcó que «es necesario e irrenunciable su conexión, que se disponga un trazado con doble plataforma para evitar cuellos de botella en el medio plazo y, por supuesto, contemplar la conexión con la ZAL de Cartagena».



Nuevos retos

No obstante, Hernández se mostró esperanzado con la próxima apertura del aeropuerto regional para enero del próximo año. «Será la primera infraestructura que con gran alegría tacharé de mi discurso para el año que viene», anunció el presidente de COEC.

Asimismo, el líder de los empresarios señaló que la patronal comarcal tiene de cara al futuro dos retos esenciales, el de encaminar a las empresas hacia la era digital y hacia la sostenibilidad, como herramientas para garantizar su futuro. Para lograrlo, Hernández destacó como fundamental la unidad de todos los empresarios y las administraciones.