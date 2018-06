Exigen que la ciudad se ponga las pilas con los coches eléctricos

El partido Ciudadanos (Cs) recrimina al Ayuntamiento de Cartagena el «incumplimiento» del acuerdo plenario para incentivar el uso de transporte eléctrico en el municipio. La formación naranja recuerda que el Gobierno local, liderado por la alcaldesa socialista Ana belén Castejón, tiene pendiente modificar algunas de las ordenanzas municipales para que los edificios de nueva construcción dispongan de la infraestructura necesaria para posibilitar la recarga de las baterías de los coches eléctricos. Así, el concejal Manuel Padín, portavoz de la formación naranja, enumera algunas de las medidas que deben tomarse: untos de recarga, estímulos fiscales, y la sustitución de la flota municipal de vehículos de combustión por otros eléctricos, entre otras medidas. Cs también asegura que la Administración local aún no ha cerrado acuerdos con estaciones de servicio y estacionamientos privados, ni tampoco posibilita que se permita el estacionamiento gratuito de la zonas de estacionamiento regulado (ORA) a todos los vehículos con tarjeta de cero emisiones.



Por el momento, operarios municipales están trabajando desde la semana pasada en la habilitación de dos puntos de recarga para este tipo de vehículos. Uno se encuentra en el Paseo Alfonso XIII, frente a la Casa de la Juventud; y el otro en las Puertas de San José, muy cerca del hotel Los Habaneros. Pese a que los obreros ya han pintado el suelo para identificar estas dos zonas de carga, Ciudadanos se queja de que aún no están en funcionamiento. LA OPINIÓN preguntó ayer al Gobierno local sobre este asunto, pero no obtuvo respuesta alguna. No obstante, Ciudadanos espera que los dos puntos de recarga estén operativos en los próximos días. Sin embargo, a juicio de Padín, «estos dos puntos para una ciudad como Cartagena son totalmente insuficientes». El concejal sostiene que «la ausencia de puntos de recarga es uno de los principales motivos que frena la llegada de los medios de transporte eléctricos a las ciudades». Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, 31.000 personas mueren en España cada año como consecuencia de la contaminación atmosférica que provocan, sobre todo, los coches en las ciudades. «La calidad de aire es responsabilidad municipal y, por lo tanto, el efecto dañino que la contaminación atmosférica provoca en la salud de los vecinos de Cartagena, también compete al Ayuntamiento», concluye Padín.