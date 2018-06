Socavones entre columpios

La oposición pide mejoras para Alumbres, Canteras, Los Juncos, Parque Torres y Los Urrutias, entre otros.

Los parques infantiles se presupone que deben ser lugares seguros para los niños que juegan en ellos, sin embargo, en Cartagena, muchas de estas zonas de esparcimiento al aire libre se han convertido en auténticos puntos negros para la integridad física de los menores. En la plaza Juan XXIII, por ejemplo, el suelo de los columpios presenta varios socavones de tierra, en los que ni siquiera hay planchas de caucho que amortigüen el golpe. El mal estado del mantenimiento de estas instalaciones al aire libre se traslada a otras zonas del municipio, tal y como denuncian los partidos de la oposición.

El PP, por ejemplo, alerta de la «peligrosidad» de estos espacios debido a su «mal estado». Por eso, el portavoz de los populares, Francisco Espejo, pide al Ayuntamiento que haga «actuaciones urgentes» en los siguientes lugares: parque Zaraiche de Alumbres, zonas infantiles de Los Urrutias, el Parque Torres y en Los Juncos, entre otros. El edil apunta que «la mayoría de los parques presentan jardines en mal estado, con maleza, falta de limpieza, con juegos infantiles destrozados y mobiliario urbano roto». El PP reclamó el año pasado al Consistorio que elaborase un plan integral de reparaciones junto con las Juntas Vecinales. No obstante, los populares se quejan de que la Administración local no lo ha puesto en marcha. «El Ayuntamiento lleva tres años sin hacer labores de mantenimiento y sin invertir para que los parques conserven una buena imagen y sean seguros», comenta Espejo.

Para Ciudadanos, el problema del estado de los parques infantiles en el municipio es «generalizado», tanto en el centro de la ciudad como en barrios y diputaciones, y requiere una «inversión importante» por parte del Gobierno local. Manuel Padín, portavoz municipal de la formación naranja, recuerda que desde el 13 de febrero de 2017 existe un acuerdo plenario de «obligado cumplimiento» para que se proceda a la «revisión general» de todos los parques infantiles del municipio, para asegurar que cumplen, entre otras cosas, con la normativa europea de seguridad y salubridad. Este acuerdo, que fue presentado por Cs, incluía un punto por el cual el Ejecutivo local está obligado a desarrollar una ordenanza municipal que recoja la normativa europea sobre seguridad en zonas infantiles, incluyendo medidas de accesibilidad e integración para aquellos infantes con discapacidad mental o física. «Tras más de un año desde el acuerdo, no tenemos constancia de que se hayan revisado estas instalaciones ni que se esté preparando la ordenanza que debe regular su seguridad», lamentó Padín. Ciudadanos también reclama a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que el Ayuntamiento cumpla con otros dos acuerdos votados en el pleno: ejecutar el Plan Sombra, para proteger del sol los parques infantiles; y que Cartagena se adhiera a la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP). Este organismo, junto con otras entidades, ha publicado un decálogo de 'Parque 10', con normas sobre instalaciones y mobiliario en estas dotaciones públicas, debido a la existencia únicamente de normativa europea, pero no de ámbito estatal o autonómico.

Desde Cartagena Sí Se Puede, partido afín a Podemos, reclaman que se cree una brigada de operarios municipales que se encargue de conservar y mantener los parques infantiles con un registro del estado de los mismos. Asimismo, Pilar Marcos, portavoz de la formación morada, señala que «hay muchos parques en el municipio donde los juegos infantiles no están homologados». Así, dice que están «obsoletos» y hasta «rotos», como sucede con el de la Rambla de Canteras. «Cuando se rompen no los reponen, los quitan y punto. Igualmente, barrios como San Antón no tienen ningún parque infantil», se queja la edil de la formación morada.

Por el momento, MC Cartagena ha logrado que se incluya una partida de 250.000 euros en los presupuestos municipales a través de la presentación de una enmienda. Este dinero se empleará en la mejora de mobiliario urbano, entre el que se encuentran los juegos infantiles, así como los bancos y las papeleras.



Mar de Cristal Desmantelado casi por completo

Los vecinos de Mar de Cristal se quejan de que el único parque infantil que hay en esta urbanización del litoral marmenorense presenta el estado que se muestra en la imagen. Así, lamentan que esta zona de ocio está desmantelada casi por completo. Aseguran que muchos de los trozos del suelo, hechos de caucho, fueron arrancados hace ya bastante tiempo.