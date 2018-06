José López aboga por "dar ejemplo" en vez de órdenes en su camino hacia la alcaldía

El secretario general afirma que no se plantea otro objetivo que no sea "sacar un mínimo de 14 concejales".

«El reto es seguir introduciendo las buenas prácticas no solo en el Ayuntamiento de Cartagena sino en el corazón de todos los cartageneros», comentaba José López, secretario general de Movimiento Ciudadano (MC) tras ser elegido de nuevo como candidato a la alcaldía de la ciudad de cara a las próximas elecciones de mayo de 2019.

Seguidamente, animaba a los vecinos a «que puedan exigir, porque es nuestra obligación, exigir a nuestros gobernantes y a nuestros dirigentes políticos que obren con imparcialidad» y, añadía, «que esos impuestos que estamos pagando al final reviertan en el bien de la ciudadanía». Asimismo, utilizó una cita para presentar su filosofía de trabajo: «Los pueblos y las personas atienden mejor a los ejemplos que a las órdenes».

Tras la presentación de todos los concejales del partido cartagenerista con su consiguiente repaso por las labores conseguidas desde el área de trabajo de cada uno de ellos - José López, Isabel García, Ricardo Segado, María José Soler y Francisco Calderón - durante la etapa de Gobierno, el Congreso fue dirigido a reafirmar el balance de gestiones conseguidas durante los dos años que estuvieron en el poder y, muy especialmente, lanzar el mensaje de «cuánto podríamos hacer en cuatro años».



Los 'olvidados'

Fue Jesús Giménez, presidente del partido, el que se encargó de dar la bienvenida a todos los simpatizantes y afiliados que llenaron el salón de actos del antiguo CIM y aprovechó para recordar que «todavía hay mucho por hacer para trabajar y transformar Cartagena». Resaltó que se muestran «comprometidos con nuestra sociedad y no con nuestra afiliación» y habló de «regeneración, empatía y soluciones a los problemas de los ciudadanos», algo que entiende como intrínseco a Tercera Vía: «Los partidos independientes crecemos porque la sociedad demanda que se defiendan sus intereses», entre los que destacó, en Cartagena, «un Mar Menor limpio, un Rosell al 100% y la llegada de la Ciudad de la Justicia».

El secretario general apuntó que la ciudad es «absolutamente imprescindible para el desarrollo de la Región» y cuestionó «por qué nos quieren olvidar siempre desde una administración superior».



Evitando pactos con PSOE o PP

Ante la posibilidad de que volviera a ocurrir una situación similar a la vivida en el pasado, que llevó a MC a pactar con el PSOE y a repartirse la legislatura, José López indicó que «obviamente mis intestinos y mis tripas me dicen que no puedo pactar con el PSOE, ya sabemos los pactos del PSOE para lo que sirven, pero, en cualquier caso, el pacto con el PP suponemos que serviría absolutamente para lo mismo, porque lo que interesa a uno y a otro partido es más los intereses del propio partido y no los de los ciudadanos». Concluyó afirmando que «no me planteo otro objetivo que no sea sacar un mínimo de 14 concejales en el Ayuntamiento de Cartagena».