El PSOE lleva a la Asamblea la suspensión de consultas en Cirugía Vascular

La diputada autonómica del PSOE Consuelo Cano registró ayer una pregunta en la Asamblea Regional en la que pide al consejero de Salud, Manuel Villegas, que explique los motivos que han originado la suspensión de las citas en el servicio de Angiología y Cirugía Vascular del hospital Santa Lucía de Cartagena.

Cano señaló que las carencias en determinadas especialidades en el área de salud II son conocidas y ha añadido que su grupo desconoce cuál es la causa que provoca la anulación de citas y de la dificultad de nuevas citaciones de la consulta de Angiología y Cirugía Vascular. Esta decisión, añadió la parlamentaria socialista, provoca que la «única salida» para estos pacientes cuando no se encuentran bien es acudir al servicio de urgencias o desplazarse al Hospital de la Arrixaca. Cano aseguró que existe «malestar» entre los usuarios por una posible insuficiencia en el número de profesionales para poder ocuparse de las nuevas consultas y de las ya programadas.

La diputada quiere saber a través de la pregunta dirigida a Villegas el número de profesionales que cubren la especialidad en el Hospital Santa Lucía, los motivos por los que no se atienden estas consultas y si se ha reducido personal.

Para Cano es «inaceptable» que los usuarios de esta área de salud se encuentren con este tipo de situaciones, que empeoran aún más la calidad del servicio sanitario que reciben. «La consejería no solo no cumple con la Ley del Rosell, sino que además no facilita la atención de calidad», concluyó.

Por su parte, desde el Santa Lucía explicaron que «la suspension de las consultas del servicio se ha realizado sin perjuicio de la atención de la patología urgente y planta y de hecho, tras mucho esfuerzo, se ha logrado incorporar un recurso que hará que antes del 1 de julio estas consultas vuelvan a abrir agendas». No obstante, reconocieron que «el servicio de Angiologia y Cirugía Vascular ha sufrido en poco tiempo una baja de uno de sus facultativos, una excedencia y un médico que se fué». «Se trata de especialidades muy difíciles a nivel de Recursos Humanos, porque son escasos y se ha trabajado mucho y se trabaja para cubrir esos puestos», argumentaron.