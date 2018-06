Sin aseos ni vestuarios en el inicio del verano

El PP ha denunciado que el Gobierno local no ha contratado a tiempo la instalación de aseos portátiles en playas, que no dispondrán de este servicio el próximo fin de semana. La concejala Carolina Palazón ha acusado de esta situación a una «nefasta gestión» que perjudica la «imagen turística» del municipio y ha reprochado que no haya una fecha definida para que estén instalados los retretes, a pesar de tener presupuesto y los pliegos del concurso desde el 24 de abril.

Así, ha reclamado al Gobierno local que agilice los trámites porque el municipio no puede seguir con retrasos en la adjudicación de los servicios y obras por su «incompetencia».