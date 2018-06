Denuncian el retraso en la autorización a la nueva ITV en Molinos Marfagones

El retraso en conceder los permisos necesarios para la puesta en marcha de una de los dos nuevas ITV previstas en Cartagena llega a la Asamblea de la mano de Ciudadanos. Su grupo municipal elevará al parlamentario las quejas recibidas por esta situación de los impulsores de este proyecto empresarial que llevan 23 años esperando que la Comunidad les autorice a abrir una estación en Molinos Marfagones. El propio portavoz municipal de la formación naranja, Manuel Padín, se reunión con los responsables para conocer el estado del proyecto, que se reactivó tras la finalización en septiembre de 2017 del régimen de concesiones, una circunstancia que abrió la veda para que los empresarios apostaran por este negocio, cuya regulación todavía sigue tramitándose por parte de la Comunidad Autónoma.

La ITV está situada en la entrada del residencial Buenos Aires, junto a la gasolinera. Las labores de adecuación de la nave, de unos mil metros cuadrados, ya están finalizadas, con una zona de ingeniería, otra para los trabajadores, recepción, aseos y una sala para cursos de formación, y también la maquinaria de nueva generación y los sistemas informáticos necesarios para dos líneas, una de vehículos ligeros y otra para pesados; con la posibilidad de abrir una tercera línea, según han explicado.



Empleados por ley desde mayo

Según ha podido saber Ciudadanos por los interesados, a pesar de que la Comunidad tiene desde el 19 de abril toda la documentación necesaria y en regla, por razones que desconoce y a diferencia de otras estaciones, no se le han remitido todavía los permisos; mientras tanto están soportando desde el 5 de mayo el pago de once nóminas por requisito legal y aseguran que no podrán soportar por mucho más tiempo esta situación.

El portavoz naranja consideró que «estas personas han hecho un esfuerzo enorme para sacar adelante su negocio, están generando empleo y van a beneficiar a los cartageneros con precios más asequibles, un servicio de calidad más ágil, y más alternativas que evitarán que los vecinos soporten la espera y las largas colas para acudir a una ITV». Por tanto, consideró «inadmisible que la Administración paralice el papeleo y ni siquiera se digne a dar explicaciones a unos emprendedores están perdiendo dinero y arriesgando su patrimonio cada día que pasa». Padín confió en que las reuniones que los interesados tienen previstas con Industria y Presidencia den sus frutos, «pero de todas formas vamos a pedir que nuestros compañeros en la Asamblea analicen este asunto para pedir explicaciones».