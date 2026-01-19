Reglamento de la Carrera de la Mujer Murcia 2026

ARTÍCULO 1. MOTIVACIÓN

La 11ª Carrera de la Mujer de Murcia es un evento deportivo de carácter lúdico y festivo que se celebrará el domingo 8 de marzo de 2026 en la ciudad de Murcia, a partir de las 10:00 horas, con la organización del Diario La Opinión en colaboración con las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. La dirección deportiva correrá a cargo de la Asociación Deportiva Correpormurcia.

ARTÍCULO 2. PARTICIPACIÓN. Inscripción exclusiva para mujeres.

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas mujeres mayores de 12 años que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. La 11ª Carrera de la Mujer, a celebrar el domingo 8 de marzo de 2026 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, queda limitada a las 5.000 primeras mujeres que formalicen y completen el proceso de inscripción.

ARTÍCULO 3. DISTANCIA Y RECORRIDO.

La prueba se disputará sobre un recorrido de 5 kilómetros que podrá realizarse andando y/o corriendo en un tiempo máximo de 1 hora y 45 minutos. La salida y meta estarán situadas en la Plaza de la Cruz Roja de Murcia.

ARTÍCULO 4. INSCRIPCIONES Y CUOTA.

La cuota de inscripción es de 9 euros y se podrá realizar a través de https://www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ y www.dorsal21.com desde la publicación del presente reglamento hasta el martes 3 de MARZO de 2026 a las 20:00 h. siempre que no se haya completado el cupo máximo de 5.000 inscripciones.

Se establece como único medio de pago con tarjeta (TPV)

No se admitirán inscripciones el día de la prueba.

Inscripciones para grupos numerosos: para agilizar la inscripción de colectivos y grupos numerosos, la organización pone a disposición de los mismos el email info@babelsport.com a través del que se podrán canalizar las mismas.

La organización garantiza la talla de la camiseta a todas las inscritas que hayan formalizado su participación hasta el 18 de febrero (inclusive).

La organización reserva 150 dorsales gratuitos para colectivos que trabajan con mujeres en riesgo de exclusión. Para poder solicitarlos, deben mandar un email a dionigarcia@laopiniondemurcia.es con el asunto ‘Carrera de la Mujer’.

ARTÍCULO 5. RETIRADA DE LA CAMISETA, DORSAL-CHIP Y BOLSA DE LA CORREDORA.

La bolsa de la corredora con el dorsal-chip, la camiseta conmemorativa y otros obsequios de los patrocinadores que la organización recabe, se harán entrega en el Centro Comercial Thader, en la Avenida de Juan de Borbón, s/n, 30110 de Murcia (Churra), en los siguientes días y horarios:

Jueves, 5 de marzo. De 17:00 a 21:00.

Viernes, 6 de marzo. De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Sábado, 7 de marzo. De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

ARTÍCULO 6. PREMIOS Y TROFEOS.

Se entregarán trofeos a las tres primeras clasificadas de la carrera absoluta y premios en las siguientes categorías:

Junior: 12 a 20 años

Senior: 21 a 34 años

Veterana A: 35 a 39 años

Veterana B: 40 a 49 años

Veterana C: 50 a 59 años

Veterana D: 60 a 69 años

Veterana E: de 70 en adelante

También se entregarán los siguientes premios:

Mujer más veterana en la línea de meta.

Gimnasio o centro deportivo más numeroso.

Centro de la Mujer o Asociación de la Mujer más numerosa.

Club de atletismo o asociación deportiva más numeroso.

Empresa más numerosa.

Centro Educativo más numeroso (alumnas, profesoras y personal de servicios y mantenimiento).

Los premios adicionales se publicitarán próximamente.

ARTÍCULO 7. ASISTENCIA MÉDICA.

Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar ejercicio físico.

ARTÍCULO 8. DESCALIFICACIONES.

Los responsables de la organización o personal médico están facultados para retirar de la prueba a las corredoras por los siguientes motivos:

A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.

No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización.

No pasar por el control de salida y por los que se marquen durante el recorrido.

Invertir más de 1 horas y 45 minutos de carrera.

No seguir las indicaciones del personal de la organización, seguridad o servicios médicos.

No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible.

No llevar el chip (o sistema equivalente) en el lugar indicado.

Participar con un dorsal no autorizado por la Organización.

ARTÍCULO 9. VEHÍCULOS.

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y acreditados por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a las corredoras en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para las atletas.

ARTÍCULO 10. SUPERVISIÓN.

La prueba será controlada por personal de la organización exclusivamente. El control de tiempos será mediante empresa especializada. Los resultados y clasificaciones correrán a cargo de la empresa cronometradora. Toda reclamación deberá ser efectuada antes de 30 minutos después de ser publicados los resultados. En toda cuestión o duda que no esté contemplada en este reglamento se aplicará el criterio de la organización.

NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE NINGUNA CORREDORA SIN DORSAL POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, ya que no estarán cubiertos por los seguros de la organización, por lo que es necesario portal el dorsal de forma visible.

El dorsal deberá llevarse extendido, en el pecho, sin recortar todo o parte del mismo y deberá llevarlo a lo largo de todo el recorrido, de no ser así podrá ser considerado externo a la cobertura organizativa del evento.

Las participantes no están autorizadas para correr acompañados de mascotas, ni otras personas ajenas a la competición, en especial menores de edad excepto los expresados en el artículo 2 del presente reglamento y que hayan entregado la preceptiva autorización firmada de padres/tutores en la recogida del dorsal, por cuestiones de seguridad, pudiendo ser descalificados por este motivo, y no figurarían en la clasificación final ni podrían acceder a ninguno de los premios u obsequios que la organización otorgue.

ARTÍCULO 11. RESPONSABILIDAD, CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS.

Todas las participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga el Comité Organizador. La firma de la inscripción de las participantes implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone:

Certifico que estoy en buen estado físico.

Eximo de toda responsabilidad que de la participación en el evento pudiera derivar tal como pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias y el peligro de lesión a la organización y a los patrocinadores, directivos, empleados, empresa organizadora del evento y demás organizadores.

Renuncio a toda acción legal, no limitada al riesgo de lesiones, que pudiera derivarse de la participación en el evento.

Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o por conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica alguna.

De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa de que todos los datos personales proporcionados en la ficha de inscripción serán incorporados a ficheros titularidad del Diario La Opinión de Murcia -responsable del tratamiento- con CIF A08850018 y dirección a efectos de notificaciones en Murcia, Plaza La Opinión 1, 30009 Murcia. Queda informado de que sus datos serán conservados durante los plazos legalmente establecidos, pasados los cuales se destruirán. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, solicitar la limitación o portabilidad del tratamiento y oponerse al tratamiento de los mismos o al consentimiento prestado, dirigiendo la petición al correo electrónico deportes@laopiniondemurcia.es, especificando el derecho que desea ejercitar. El Diario La Opinión de Murcia procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, divulgándolos únicamente por imperativo legal y tomando las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y eviten su pérdida o acceso no autorizado, atendiendo al estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos –atendiendo al estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos, de conformidad con los artículos 25 y 32 RGPD–.