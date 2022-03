contra la guerra y el terror

Ni la lluvia ni el frío impidieron que las calles de Murcia se tiñieran ayer de lila en la celebración de la Carrera de la Mujer. La séptima edición de esta carrera no pudo disfrutarse de la misma manera que en su pasada edición debido al clima, que no permitió que el sol saliese para iluminar un gran día como el de ayer, aunque no fue excusa para que la mayoría de las casi 5.000 mujeres inscritas en la carrera hicieran el recorrido.

Un año más, las mujeres murcianas, sin importar sus idelogías, sus profesiones o sus edades, se volvieron a reunir y a demostrar que juntas son más fuertes. Las participantes se reunieron en la Plaza de la Cruz Roja. En los momentos previos al pistoletazo de salida, se disfrutaba un gran ambiente, un clima de celebración, donde la música acompañó desde bien temprano amenizando la impaciente espera bajo la lluvia antes del comienzo de la carrera. El pueblo ucraniano también estuvo presente en esta carrera. Muchas mujeres acudieron al evento con la bandera de Ucrania pintada en la cara en señal de respeto. La organización sacó una enorme bandera que levantaron las participantes en la línea de salida durante el minuto de silencio por las víctimas de esta absurda guerra. Aparte de las 5.000 inscritas, autoridades de la Región de Murcia tampoco se quisieron perder este evento, especialmente la presencia del alcalde José Antonio Serrano, quien acudió por primera vez al acto. El concejal de Deportes, Pedro García Rex, también acompañaron al alcalde junto con el director de La Opinión, José Alberto Pardo. Además, estuvo presente la concejala de igualdad, Teresa Franco, quien se sumó a la causa y participó en la carrera. Por el Gobierno regional asistió su vicepresidenta, Isabel Franco. El grupo Zancadas sobre Ruedas abrió la carrera. Las usuarias con cualquier tipo de discapacidad física de esta organización demostraron que no es ningún inconveniente para disfrutar del deporte y menos para perderse esta gran ocasión. Una vez que la marea morada cruzó la línea de meta, continuó la fiesta. Estrella de Levante, uno de los patrocinadores del evento, puso un puesto ofreciendo cerveza a las participantes, para disfrutar de la música en la Plaza de la Cruz Roja, pero también hubo puestos de refrescos y zumos por parte de Coca Cola y Júver. Además todas las presentes disfrutaron de una clase de Zumba, impartida por Cyril Hutin, quien las dejó encantadas, y pidiendo que la clase se alargase un poco más. Atletas profesionales, deportistas casuales, o simplemente participantes que fueron a pasárselo bien. En definitiva, mujeres que pese al mal tiempo no quisieron perderse esta oportunidad para reivindicar su figura en una jornada donde el deporte y la mujer se unen por un objetivo mucho más importante que un trofeo.