Teresa Franco: "Hoy es un día para caminar y correr juntas hasta la meta que, simbólicamente, es la igualdad"

La Carrera de la Mujer vuelve a las calles en su séptima edición, y el Ayuntamiento de Murcia vuelve a brindar su apoyo para su celebración. ¿Qué significa para esta institución ser uno de los pilares de esta prueba?

Apoyar la Carrera de la Mujer demuestra que al Ayuntamiento de Murcia le importa la lucha contra las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres en la sociedad. Es un evento exclusivo para las mujeres precisamente porque sirve para reivindicar que tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades que nuestros compañeros varones, pero aún no se han consolidado de forma real y efectiva, aunque se hayan conseguido muchos avances.

Y aunque se trate de un día de celebración y de compartir alegrías, esfuerzo y de apostar por el ejercicio saludable, también es un día para caminar y correr y, en definitiva, avanzar juntas hasta llegar a la meta que, simbólicamente, sería la de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

¿Cómo fomentan este tipo de iniciativas la igualdad?

Las actividades que visibilizan a las mujeres unidas fomentan la igualdad entre hombres y mujeres porque, como aún no se ha alcanzado verdaderamente, es necesario concienciación. Las mujeres seguimos estando discriminadas en todos los ámbitos, en el del deporte también. Ya solo poner esto de manifiesto es fomentar la igualdad. Y los hombres deben estar a nuestro lado, ser compañeros de este viaje como espectadores y animadores. Les necesitamos para que la igualdad sea posible.

Algunos datos, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el porcentaje de las licencias federativas para los hombres es del 82%, y el de mujeres, el 17%. Hay que seguir avanzando.

Este evento se ha convertido en una cita imprescindible en el contexto del Día de la Mujer, consiguiendo siempre un gran número de inscritas. ¿A qué cree que se debe su éxito?

Me gusta llamar al 8 de marzo el Día de las Mujeres. Hace tiempo que se denominaba el Día de la Mujer Trabajadora. Ya no es así. Realmente todas trabajan. Así que estamos ante el Día de las Mujeres, de todas, diversas y plurales. El éxito de tantas inscripciones cada año obedece a que las mujeres están encantadas con la posibilidad de tener su espacio, (en este caso en el deporte), la oportunidad de visibilizarse haciendo cosas juntas y unidas. Quieren pasarlo bien y en esta carrera lo consiguen, pero las mujeres también quieren participar, tomar las calles y reivindicar. Cada mujer tiene un motivo interno para realizar la carrera. Cada mujer tiene un reto particular al que enfrentarse y con el que sentirse satisfecha cruzando la meta. La suma de todos esos retos hace especial esta carrera.

Yo quiero pensar que el lema ‘Solas vamos más rápidas, pero juntas llegamos más lejos’ encaja perfectamente aquí. Las inscripciones son un éxito porque juntas llegamos más lejos, y lo sabemos.

Anima, pues, a todas las mujeres a que se unan cada año a la Carrera...

Por supuesto. El plan es fantástico, una experiencia para repetir.

Mujeres de todas las edades, mayores, jóvenes, de diferentes lugares del municipio, de la Región y también de España participan en esta carrera, que también se puede hacer andando, llenando las calles, este año, de color violeta. Es la primera vez que este color es elegido para este evento, y es un orgullo haber tomado esta decisión desde la Concejalía que dirijo por la carga simbólica que conlleva. Invito a buscar en el diccionario qué significa feminismo. Estoy segura que nadie se atrevería a decir que no es una persona feminista.

¿Usted acudirá?

No participaría salvo por causas de fuerza mayor. Pueden aparecer. En principio quiero correrla y competir contra mí misma, a mi ritmo. Este año además es muy significativo para mí poder hacerla y recordarme en cada paso lo importante que es seguir avanzando en la vida, en las causas nobles, en la conquista de derechos para nosotras y en la consolidación de los que ya tenemos.

Quiero sentirme rodeada de otras mujeres y compartir con ellas que vamos en la dirección correcta, que somos mujeres, diferentes pero iguales, sentir ese calor es este año especialmente importante. Y si todo eso puedo hacerlo pasando un ratito del trayecto con Eugenia Gil Ballester y su abuelita, que irá en silla de ruedas, y soy gran admiradora de ambas, mejor que mejor. Eu es una corredora murciana cuyos logros dejan a Murcia siempre en lo más alto. Os invito a seguirla en sus redes sociales y que sintáis el orgullo de la representación que nos hace por el mundo.

Este año, además, se corre en un contexto social que preocupa en todo el mundo, la guerra de Ucrania y Rusia...

Así es, esta

7ª Carrera de la Mujer también la corremos por las mujeres y niñas que en Ucrania están siendo víctimas de una guerra injustificable. En las guerras prevalece la testosterona y las víctimas inocentes, (hombres, pero sobre todo mujeres, niños y niñas), pagan las consecuencias. Hay diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que nos dice cómo las mujeres tenemos que ser relevantes en la toma de decisiones y en el papel de la reconstrucción de la Paz. Ahí lo dejo como una reflexión.

Como concejala de Igualdad, dígame, ¿cómo invierte el Ayuntamiento de Murcia en el fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres?

El Ayuntamiento de Murcia, como deben tenerlo todos los consistorios del país, sigue un Plan de Igualdad que traza las líneas de actuación para fomentar este principio constitucional. Siguiendo este plan, por ejemplo, se da formación a quienes trabajan en los 45 servicios de este Ayuntamiento, se realizan actividades y campañas en torno a días importantes para las mujeres, (mujeres y ciencia, mujeres rurales, día internacional de la erradicación de las violencias machistas…), y se toman decisiones sobre proyectos que visibilicen a las mujeres.

El Ayuntamiento cuenta también con un servicio de atención a mujeres que estén sintiendo que son víctimas de violencias machistas y es gratuito. La forma en la que entiende este Ayuntamiento la Igualdad es, no obstante, transversal. Cada compañero y compañera concejala, desde sus servicios, debe tomar decisiones que repercutan en las mujeres. Eso es obrar con perspectiva de género, y lo que hace posible que cada decisión que se tome se haga pensando en cómo afectará a las mujeres.

¿Algún proyecto que quiera destacar?

Por ejemplo, desde Juventud, se ha elaborado y lo hemos obtenido, un proyecto europeo pensando en las mujeres jóvenes rurales del municipio.

Desde el inicio de la legislatura, ¿qué avances se han conseguido?

Solo un año es el que llevamos gobernando en el municipio de Murcia. Los cambios necesitan tiempo para poder apreciar resultados. Ya estamos viéndolos y será una pasada poder disfrutar de ellos conforme se vayan sucediendo. Por ejemplo, desde Personal, ya se está trabajando en un Plan de Igualdad específico para los funcionarios/as de este Ayuntamiento que, aún no lo tenían. Desde Igualdad, en una Ordenanza Municipal de Publicidad no sexista para eliminar aquella que cosifica a las mujeres en las vallas publicitarias. Desde Educación, se está invirtiendo en proyectos para fomentar las vocaciones científicas en las niñas.

Desde Juventud, en la formación en igualdad para que nuestros y nuestras jóvenes tengan relaciones afectivas y sexuales basadas en el respeto y prevenir así violencias machistas. Desde Cultura y Deportes, la visibilidad de las mujeres en estos campos. Desde Seguridad, se ha logrado firmar un convenio para que Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local trabajen en estrecha colaboración en la protección de las mujeres víctimas de Violencia de Género… como digo, es un trabajo transversal.

¿Qué retos hay por delante?

Con las luces largas, los retos son todos. La energía la tenemos.