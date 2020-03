Carrera de la Mujer 2020: Los límites no existen

Soraya Lumbreras, de 29 años, se lleva el triunfo frente a Paula Sánchez y Beatriz López, dos chicas procedentes del triatlón.

Carmen Nogués tiene 91 años. No ganó ni corrió la Carrera de la Mujer 2020, pero sí que salió a la calle para apoyar a esas cinco mil mujeres que tomaron la salida en una edición de récord de la prueba organizada por La Opinión con la colaboración del ayuntamiento de Murcia. Cuando prácticamente entraba la última corredora, me abordó en la línea de meta. Quería hablar, contarme su vida. Buscaba alguien que la escuchara.

Durante unos minutos habló sin parar mientras tomana notas. Su historia, desgarradora, la han vivido muchas mujeres en nuestro país. Fue maltratada, pero salió adelante. Cuando iba a denunciar a la Guardia Civil, la mandaban a su casa. Y cuando le narraba a su madre el calvario que estaba viviendo, le respondía que se «había casado con ese hombre para lo bueno y lo malo». Ahora vive feliz. Sus hijos la adoran y se emociona cuando ve que las mujeres han dado un paso al frente, que han perdido muchas de ellas el miedo a denunciar y que ya no hay límites para nada. Ayer, en la Plaza de la Cruz Roja, Nogués quería demostrarle al mundo con su testimonio que se puede ser libre. Y decía que el deporte ha ayudado a la mujer a ganar protagonismo en esta sociedad española del siglo XXI y a perder el miedo.

Cuando hace unos años este medio de comunicación apostó decididamente por difundir las carreras populares que se celebran en toda la Región, eran muy pocas las chicas que se inscribían en cada una de ellas. Hoy, por fortuna, empiezan a alcanzar una cuota del 30%. Sigue siendo insuficiente, pero avanza . Y por ello apoyamos la Carrera de la Mujer, con el fin de animar a muchas a ponerse un dorsal por primera vez en su vida. Ayer, en una edición de récord, casi 4.200 cruzaron la línea de meta. Y desde la primera hasta la última lo hicieron con una sonrisa en la boca. Unas andando y otras corriendo, pero todas disfrutando de una jornada espectacular, con un sol radiante en el cielo de Murcia. Ante la atenta mirada de Carmen Nogués y sus aplausos, pasó primera por la línea de meta Soraya Lumbreras Sánchez. Tiene 29 años y tenía una espina clavada en esta carrera. El año pasado fue tercera y hace tres octava, pero quería la victoria. Y lo consiguió con un tiempo de 17:40, el mejor registro en las cuatro ediciones en las que se ha celebrado la prueba sobre el mismo trazado. La joven del Club Puerto de Alicante tenía prisa por recoger su premio porque la esperaban para trabajar en una pizzería como camarera. Por detrás, en un sprint final emocionante, tres corredoras se jugaron las otras plazas del podio. Segunda acabó Paula Sánchez García (18:31), de solo 16 años, una de las mayores promesas regionales del triatlón. Antes de emprender la marcha se tiró una hora haciendo rodillo con la bicicleta junto a su padre. Paula es un ejemplo de pasión y sacrificio por el deporte. Y encima, sus notas son brillantes. Otra triatleta joven, Beatriz López, que tiene 18 años y reside en Santo Ángel, completó el podio con un registro de 18:34. Con 13 años comenzó a nadar y acabó metiéndose en ese duro deporte que combina la natación, el ciclismo y la carrera. Su veloz sprint final desplazó de la tercera plaza a una mujer que saca todos los días tiempo para correr después una jornada de trabajo como dependienta, Sole Martínez Cañavate. Tiene 25 años y es de Ceutí. También practica el duatlón y afirma con orgullo que el deporte le ha cambiado la vida. «Hace cuatro años estaba rellenita, pero empecé a hacer deporte y ahora me encuentro fenomenal», decía. Su ejemplo puede inspirar a muchas de esas mujeres que ayer se pusieron por primera vez un dorsal, que se sumaron a esa marcha por las calles de la ciudad y que continuarán haciendo deporte en el futuro porque la experiencia que vivieron, nueva para muchas de ellas, fue gratificante.