Una carrera para todas las generaciones

El próximo domingo 8 de marzo se vivirá una gran fiesta del deporte por las calles de Murcia. Se disputará la quinta edición de la Carrera de la Mujer, que organiza La Opinión en colaboración con el Ayuntamiento. Se trata de una cita en el calendario de carreras populares atípica, que ha animado durante todo este tiempo a infinidad de mujeres a ponerse un dorsal y salir a competir. En la cita habrá participantes de todas las edades y condición física, además de reunirse variedad de generaciones.

En polos opuestos aunque unidas por la misma pasión por el deporte se encuentran dos de las participantes. Estebana Esparza es de Fuente Álamo. Tiene 64 años y es una de las corredoras más populares de la Región. Paula Sánchez García solo tiene 16 y es una de las más firmes promesas del triatlón regional y nacional. Les separa casi medio siglo, pero a ambas las une el amor por hacer deporte, por competir.



Paula Sánchez, triatleta: "Nos merecemos las mismas oportunidades que los chicos". Campeona de España Escolar de Relevo Inclusivo y clasificada para el Campeonato de España de Duatlón pese a estar aún en edad cadete.

¿Qué mueve a una adolescente de 16 años a levantarse al filo de las seis de la mañana para hacer un entrenamiento antes de irse al instituto, a las ocho de la mañana? No es la pasión por el deporte, la motivación o las ansias de subir a un podio. Es la disciplina, un virtud que Paula Sánchez García, la joven triatleta murciana que esta temporada compite con el Club Triatlón Albacete, exhibe a diario para cumplir con los exigentes entrenamientos que requiere un deporte como el suyo, una disciplina en la que hay que controlar la natación, la carrera a pie y la bicicleta. «Cuando practicas un deporte hay que comprometerse y eso requiere, sobre todo, disciplina», comenta esta adolescente que no piensa que haya renunciado a nada por hacer un deporte tan absorbente y con tan elevado nivel de exigencia.

Esta joven triatleta comenzó a los siete años a competir tanto en natación, deporte que practica desde los tres años, como en triatlón y participará en la Carrera de la Mujer de La Opinión porque «las chicas nos merecemos la igualdad de oportunidades para practicar deportes como los chicos y los mismos premios en metálico. En el triatlón se suele dar el mismo dinero, pero soy consciente de que en otras disciplinas hay discriminación». Además, indica que «somos más constantes que ellos y tenemos más espíritu de sacrificio».

Está abonada al podio desde que era pequeña, de hecho lleva muchas temporadas siendo la campeona regional en su categoría, pero para ella eso no es lo más importante: «No pienso en el futuro y tampoco me gusta pensar a dónde quiero llegar. El objetivo para mí es mejorar día a día en el deporte que he elegido y cumplir con mis entrenamientos».

Los madrugones, los dobles entrenamientos diarios, las competiciones de natación, duatlón y triatlón y no tener prácticamente fines de semana libres para divertirse con sus amigos, no le merman su empuje ni le ofrecen una visión negativa de su esfuerzo. «Estoy viviendo la vida deportiva que soñé. Me pasaría todo el día entrenando y mi filosofía de vida de momento es sencilla y está unida a este deporte: comer, dormir y entrenar, entrenar y entrenar», afirma Paula, que siempre ha contado con el apoyo de su padre, que además es su entrenador, y con el resto de su familia. Pese al grado de compromiso con el deporte, se podría pensar que esta adolescente descuida su formación académica.

Nada más lejos de la realidad. Ha superado la ESO con una nota superior al nueve y su instituto, La Flota, le ha dado durante varios años una mención por las matrículas de honor que ha obtenido en distintas asignaturas. Quizá la única queja que le pone a la vida es precisamente las pocas facilidades que el sistema educativo español da a los deportistas que quieren implicarse al cien por cien en un deporte. «El sistema educativo hay que mejorarlo en ese aspecto para facilitar los entrenamientos, la asistencia a clase y los exámenes», dice.

Estebana Esparza, profesora: "Me gusta mucho ver tantas mujeres haciendo deporte". Profesora de Matemáticas del Colegio José Antonio, de Fuente Álamo, tiene 64 años y va a participar en el Campeonato de Europa para veteranos en cuatro pruebas

Cuando hace más de tres décadas, después de tener dos hijos, se lanzó a hacer deporte, en su pueblo le llamaban loca. «Las mujeres no podíamos hacer deporte y menos en un pueblo, pero a mí me daba igual. De hecho, me voy a jubilar como maestra, pero no del deporte», dice una competidora nata que el próximo día 14 hará la maletas para irse a Portugal al Campeonato de Europa. «Voy a hacer 800, 1.500, 3.000 y cross», comenta.

Para ella, la Carrera de la Mujer es especial: «Voy a ir con amigas del pueblo. Para algunas será la primera vez. Está bien que las mujeres tengan libertad. Yo las animo. Aún recuerdo la carrera del año pasado, cuando nos llovió. Había allí unas muchachas que decían que habían dejado los críos y que no sabían muy bien qué hacían allí, pero cuando terminaron me dijeron que se habían sentido muy bien», comenta. «El ambiente me gusta mucho y más ver tantas mujeres haciendo deporte», dice una veterana que se tiene que levantarse a las seis de la mañana para entrenar o hacerlo por la tarde, cuando ya ha terminado su jornada laboral. «Salgo cansada, pero me encanta, no puedo dejarlo», termina diciendo.

Monte Romero y El Romeral de Molina acogen nuevas sesiones lunes y martes

El Club Atletismo Grupo Alcaraz está organizando entrenamientos totalmente gratuitos para todas las mujeres inscritas en la cita. Durante esta semana se han celebrado dos y se han programado otros dos más para la misma semana de la prueba. Mañana lunes, en la pista de atletismo Monte Romero, en el Campus de Espinardo, se desarrollará otra a partir de las seis de la tarde, mientras que el martes, a las seis y cuarto, se llevará a cabo la última en el Polideportivo El Romeral, de Molina de Segura. Las clases están impartidas por José Antonio Alcaraz y Angélica Ginés, especialista en adaptación funcional y compensación muscular.



Del jueves al sábado en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Murcia

Con la inscripción, todas las mujeres tienen derecho a una camiseta conmemorativa, dorsal-chip y bolsa de la corredora, que podrán recoger en El Corte Inglés, planta 3ª de Deportes, en la Avenida de la Libertad, los siguientes días y en diferentes horarios: jueves, 5 de marzo, de 17.00 a 21.00 horas; viernes, 6 de marzo, de 11.00 a 20.00 horas; y sábado, 7 de marzo, de 11.00 a 20.00 horas. En esta edición se ha ampliado el horario con el fin de dar mayores facilidades. Todas aquellas que no pueden acudir personalmente, pueden delegar en otra persona con una fotocopia del DNI.

El plazo estará abierto hasta el próximo día 3 martes a las ocho de la tarde

Hasta el próximo martes a las ocho de la tarde se podrá formalizar la participación a través de la web de https://eventos.laopiniondemurcia.es/carreradelamujer/ o bien a través del portal www.dorsal21.com. La cuota es de 5 euros y da derecho a una camiseta conmemorativa así como diversos obsequios de los patrocinadores de la cita. El domingo la carrera comenzará a las nueve y media y tendrá un recorrido de 5 kilómetros que se puede realizar tanto andando como corriendo. Todas las participantes tendrán 1 hora y 45 minutos para completar el recorrido, suficiente para poder llegar a meta.

Trofeos para los clubes, gimnasios, familias y empresas con más inscritas

Habrá trofeos para las tres primeras clasificadas de la general, existiendo asimismo premios especiales para la mujer más veterana, el club/asociación deportiva más numeroso, el centro deportivo/gimnasio más numeroso, familia más numerosa (hasta el tercer grado de consanguinidad), empresa más numerosa, asociación de mujer más numerosa y centro educativo más numeroso (alumnas, profesoras y personal de mantenimiento). También habrá numerosos obsequios de los patrocinadores para todas las participantes en esta cita lúdico-deportiva y un gran hospitality en el Jardín Chino.